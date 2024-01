Après l’arrivée du jeune défenseur central Lucas Beraldo, le PSG veut poursuivre son recrutement de l’hiver. Mais il y aurait des désaccords entre Luis Enrique et Luis Campos.

Mercato PSG : Luis Enrique pousse en interne pour Bruno Guimaraes

L’intérêt du Paris Saint-Germain pour Bruno Guimaraes est une priorité de ce mercato hivernal, poussé notamment par Luis Enrique. Le journal L’Équipe assure que l’entraîneur parisien pousserait fortement pour le recrutement du milieu de terrain brésilien dès cet hiver. Pas forcément vendeur, Newcastle United ne compte pas négocier en dessous de la clause libératoire de son joueur de 26 ans. Cette somme pourrait toutefois être réglée en trois versements, ce qui pourrait bien faire les affaires des Magies, pris en grippe par le Fair-play financier. Désormais, l’avancée des négociations dépend de la volonté de l’international brésilien. Mais Luis Campos ne voit pas les choses sous le même angle que le coach espagnol.

Luis Campos ne veut pas faire de folie cet hiver

Outre Lucas Beraldo, le Paris SG aimerait encore recruter un défenseur et un milieu de terrain d'ici la fin du mercato hivernal. Concernant l'entrejeu, le métronome de Newcastle United, Bruno Guimaraes, fait saliver Luis Enrique, qui aimerait que Nasser Al-Khelaïfi accepte de casser sa tirelire dans ce mois de janvier pour l’intégrer à son équipe. Mais d’après Sports Zone, Luis Campos ne serait pas très emballé à l’idée de dépenser 115 millions d’euros pour recruter le compatriote de Marquinhos. Le conseiller sportif du club de la capitale française estime que l’ancien milieu défensif de l’OL est beaucoup trop cher et que ses dirigeants n’accepteront pas de négocier son prix au rabais, surtout cet hiver. De son côté, Guimaraes serait plus ouvert à un départ l’été prochain, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028.