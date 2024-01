On s'approche sans doute de la fin du long feuilleton Kylian Mbappé. L'attaquant français a tranché pour son avenir en faveur du Real Madrid.

Mercato PSG : Kylian Mbappé, c'est OK avec le Real Madrid

Ils ont bien joué le jeu. Il y a quelques heures, l'entourage de Kylian Mbappé a laissé croire, à travers la presse anglaise, que l'international français n'est pas emballé par l'offre du Real Madrid. The Times a surtout révélé que l'attaquant du PSG a indiqué qu'il n'a pas de pression à subir de la part du club espagnol pour décider de son avenir. La possibilité de rejoindre la Premier League, où Liverpool et Manchester United seraient sur coup, a même été évoquée. Un simple coup de bluff peut-on finalement dire puisque entre le joueur et le club de Florentino Pérez, les choses évoluent plutôt bien dans le bon sens. C'est en tout cas ce que pense savoir Foot Mercato, qui vient de faire une révélation fracassante sur l'avenir du capitaine de l'équipe de France, qui tente d'avoir un certain contrôle de la situation pour ne pas vendre la mèche.

A en croire le média, il n'y aura pas un nouveau jeu de dupes envers le Real Madrid cette fois-ci. En effet, Santi Aouna de Foot Mercato assure que Kylian Mbappé s'est enfin mis d'accord avec la Casa Blanca il y a quelques jours. L'attaquant de 25 ans a donné son OK à l'actuel leader de la Liga pour rejoindre le groupe de Carlo Ancelotti l'été prochain. De quoi mettre bientôt un terme à ce long feuilleton, qui dure depuis maintenant plusieurs années. Même si le club de la capitale espagnole n'a commencé à se manifester qu'à partir de 2019, avant de connaître le camouflet d'il y a deux ans, son intérêt pour l'ancien de l'AS Monaco remonte à 2017, année au cours de laquelle KM7 a décidé de rejoindre le PSG contre 180 millions d'euros. Un gros coup à l'époque pour Nasser Al-Khelaifi.

La sortie surprenante de Mbappé

Sous pression, avec un ultimatum du Real Madrid, et la demande du PSG pour une prolongation, le natif de Bondy a fait une sortie fracassante qui a laissé la presse espagnole pantoise. Alors qu'il venait de remporter le Trophée des Champions avec le PSG devant Toulouse FC, Kylian Mbappé s'est présenté en zone mixte où il a évoqué son avenir pour la première fois. Devant les micros, il a confié n'avoir pas encore pris sa décision, ni fait son choix. La déclaration qui a sans doute fait sursauter à Madrid est relative à cet accord passé avec le président du PSG, et qui protège les deux parties quelle que soit sa décision. Pour coïncidence, cette sortie de Mbappé intervient dans un timing qui correspond au délai du Real Madrid qui voulait une réponse dans les 15 premiers jours du mois de janvier. Et comme pour en rajouter une couche, Foot Mercato fait cette révélation qui vient sonner comme un gros coup de tonnerre. Les prochains jours promettent de nouvelles révélations.