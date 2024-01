Désireux de voir débarquer Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain, Florentino Pérez n'a pas caché son intérêt pour l'attaquant du PSG.

Mercato PSG : Le Real ne lâche pas Kylian Mbappé

Le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappe depuis plusieurs années. Le club madrilène a tenté de l'attirer lors du dernier mercato estival, en proposant 220 millions d'euros au PSG, mais le club parisien a refusé l'offre. Le Real Madrid espérait pouvoir négocier avec le joueur à partir du 1er janvier 2024, date à laquelle il est libre de discuter avec le club de son choix. Toutefois, selon les médias espagnols, le Real Madrid serait pessimiste pour Kylian Mbappe. Plusieurs raisons expliqueraient ce sentiment. Il y a le passif compliqué du joueur avec le club, qui lui a fait faux bond lors du dernier mercato et la volonté du PSG de prolonger le contrat de Kylian Mbappe, qui pourrait être tenté de rester dans son club actuel. Ces derniers jours, alors que Foot Mercato a annoncé un accord scellé entre le joueur et le club espagnol, l'entourage l'a aussitôt démenti. Depuis l'Angleterre, on révèle plutôt un intérêt de Liverpool pour le Bondynois, qui n'y serait pas opposé.

Florentino Pérez répond aux rumeurs

Kylian Mbappé restera-t-il à Paris ou rejoindra-t-il le Real ou Liverpool ? Bien malin qui pourra répondre à cette question. Mais en Espagne, on ne perd pas espoir dans la course au crack de Bondy. L'intérêt du Real Madrid est réel et Florentino Pérez l'a encore confirmé mercredi. Présent en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne, le président de la Casa Blanca n'a pas échappé à la question relative au mercato madrilène, et surtout sur les rumeurs envoyant Mbappé au Santiago Bernabeu. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le dirigeant espagnol a lâché une réponse à un fan sur le dossier Kylian Mbappé. Alors qu'il a réclamé le capitaine des Bleus à Pérez, il lui a tout simplement répondu : « Oui, je suis d'accord avec toi ». Une réponse simple mais lourde de sens dans un contexte où ça va dans tous les sens autour de l'avenir de KM7.