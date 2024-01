À la recherche d’un défenseur central pour pallier un éventuel départ de Nordi Mukiele cet hiver, le PSG tenterait un coup improbable en Premier League.

Mercato PSG : Luis Campos veut rapatrier un ancien de Ligue 1

Déjà privés de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, dont les retours tardent, Luis Enrique doit à présent faire sans Milan Skriniar, touché à la cheville et qui sera absent plusieurs mois après une opération. Sans compter qu’Achraf Hamiki est allé disputer la CAN avec le Maroc et que Nordi Mukiele veut rejoindre le Bayern Munich cet hiver. Avec un secteur défensif dépeuplé, le Paris Saint-Germain veut absolument renforcer ce compartiment de jeu d’ici le 31 janvier prochain. Luis Campos multiplie les cibles dans cette optique. Aux dernières nouvelles, le conseiller football du club de la capitale française serait sur les traces d’un ancien défenseur de Ligue 1 évoluant en Premier League. D’après les informations de L’Équipe, le dirigeant portugais aurait même déjà bougé ses pions sur cette piste, mais l’affaire ne s’annonce pas facile pour le Paris SG.

Nayef Aguerd trop cher pour le Paris SG ?

En quête d'un défenseur central supplémentaire après l’arrivée de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain étudierait désormais l’option Nayef Aguerd. Parti du Stade Rennais à l’été 2022 pour West Ham contre un chèque de 35 millions d’euros, l’international marocain de 27 ans fait partie des hommes de base de David Moyes, le manager des Hammers. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le compatriote d’Achraf Hakimi est évalué à 38 millions d’euros et il serait difficile de voir l’actuel 6e de Premier League le vendre en dessous de ce montant. Le Paris SG, qui dispose d’une enveloppe de 20 millions d'euros pour se renforcer en défense, ne pourra donc pas parvenir à conclure un tel deal. Toutefois, Luis Campos pourrait avoir son mot à dire pour Maxence Lacroix. Lié à Wolfsburg jusqu’en 2025, le défenseur français de 23 ans est évalué à 20 millions d’euros par le club allemand.