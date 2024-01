En manque de temps de jeu au PSG, Nordi Mukiele est dans le viseur du Bayern Munich. A Paris, Luis Campos s'attelle déjà à lui trouver un successeur.

Mercato PSG : Sacha Boey ciblé par Luis Campos

Malgré la signature de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d'un défenseur pour combler le vite. Alors que Luis Campos était annoncé sur la piste de Diego Llorente, un joueur de l'AS Roma, il s'intéresserait aussi désormais à une autre piste, cette fois-ci en Turquie. Selon les médias français, le PSG serait à la recherche d'un défenseur pour remplacer Nordi Mukiele, qui pourrait partir au Bayern Munich cet hiver. Le club parisien aurait coché le nom de Sacha Boey, Sacha Boey est un footballeur français qui évolue au poste de latéral droit à Galatasaray en Turquie. Il a été formé au Stade Rennais et a joué en Ligue 1 avec Dijon. Selon les informations de Saber Desfarges et de Téléfoot, le club de la capitale surveille de près Sacha Boey.

Paris a de la concurrence pour Sacha Boey

Âgé de 23 ans, Sacha Boey s'est imposé comme un joueur clé de Galatasaray, avec 17 matchs disputés cette saison en Super Lig et un but marqué. Il est lié au club truc jusqu'en 2025 alors que sa valeur marchande serait élevée à 25 millions d'euros. Toutefois, le dossier s'annonce compliqué, car Galatasaray ne voudrait pas lâcher son joueur. De plus, le PSG devrait faire face à la concurrence d'Arsenal et d'autres clubs anglais, qui suivent également Sacha Boey sur ce dossier. Pour une piste hivernale, le prix de l'international Espoirs français serait un gros coup de frein pour Luis Campos.