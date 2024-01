Après avoir retardé la signature de Gabriel Moscardo pour des problèmes physiques, le Paris Saint-Germain reçoit un coup de pression.

Mercato PSG : La signature de Gabriel Moscardo toujours en suspens

Gabriel moscardo est un jeune milieu de terrain brésilien, considéré comme l'un des grands espoirs du football sud-américain. Il devait rejoindre le Paris Saint-Germain, qui a convaincu les Corinthians pour sa signature cet hiver. Toutefois, débarqué au même moment que Lucas Beraldo, le joueur de 18 ans n'a toujours pas signé, tout l'inverse de son compatriote. En effet, le transfert de Moscardo a été retardé par une blessure au pied du joueur, qui doit se faire opérer et sera indisponible pendant trois mois. Une situation embarrassante pour le club de Nasser Al-Khelaifi qui hésite à boucler la signature du milieu de terrain. De quoi irriter du côté de leurs homologues brésiliens, qui ont brisé le silence ces dernières heures.

Paris reçoit un ultimatum Gabriel Moscardo

Près de deux semaines après la visite médicale de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, le jeune milieu de terrain est toujours dans un flou total autour de son avenir au sein du club francilien. Son transfert est loin d'être bouclé, et ferait même douter les dirigeants parisiens. Si en France ce n'est pas le moment de remettre en cause le deal, au Brésil, on tire déjà sur la sonnette d'alarme, avec le nouveau président de Corinthians en tête. Selon les informations du média brésilien ESPN, Augusto Melo commence par s'agacer du temps pris par le Paris Saint-Germain pour se décider à propos de la signature du joueur de 18 ans.

Alors qu'il n'a jamais digéré le départ du joueur, encore moins le prix auquel il est cédé au club francilien, Augusto Melo n'a visiblement pas de temps à perdre. La même source indique qu'il aurait posé un ultimatum à Luis Campos et son club pour boucler la signature de Gabriel Moscardo. Ce n'est désormais plus qu'une question d'heures puisque le PSG doit signer le joueur au plus tard le 12 janvier au risque de le voir rejoindre le Brésil. Reste à voir si Paris va céder à la pression du club des Corinthians.