Associé avec insistance au PSG pour un transfert cet hiver ou l’été prochain, Joshua Kimmich a fait le point sur son avenir avec le Bayern Munich.

Mercato PSG : Luis Enrique en pince pour Joshua Kimmich

Profitant des négociations avec leurs homologues du Bayern Munich pour le défenseur Nordi Mukiele, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont glissé le nom de Joshua Kimmich, qu’ils aimeraient bien voir intégrer l’effectif de Luis Enrique dans le cadre d’un échange entre les deux joueurs. Selon Sky Sports, le PSG serait disposé à signer un joli chèque au club allemand en plus de Mukiele pour récupérer l’expérimenté joueur de la Mannschaft. À en croire le journaliste Florian Plettenberg, le milieu de 28 ans envisagerait sérieusement un départ, mais plutôt l’été prochain, alors que sa direction n’a lancé aucune discussion pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2025.

« Il n’est plus exclu que Kimmich quitte le Bayern cet été. Le joueur n'exclut pas un départ sous certaines conditions. Le PSG le veut maintenant ou cet été, mais des discussions concrètes n'ont pas encore eu lieu », explique le spécialiste de Sky Sports, qui ajoute que d'autres grands clubs européens seraient aussi intéressés par le profil du numéro 6 du club bavarois. Mais l’ancien coéquipier de Lucas Hernandez ne semble pas particulièrement préoccupé par son avenir en cette période de la saison.

Joshua Kimmich ne pense qu’au Bayern Munich

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone sur ce mercato d’hiver, Joshua Kimmich s’est exprimé sur sa situation en marge de la victoire du Bayern Munich contre Hoffenheim (3-0), vendredi soir, à l’occasion de la 17e journée de Bundesliga. Interrogé par la chaîne Sky Germany, le protégé de Thomas Tuchel a notamment déclaré : « je suis uniquement concentré sur le Bayern. Pour moi, ce n'est pas du tout un sujet hivernal. À un moment donné, le club me contactera et nous en discuterons entre nous et non avec les médias. » Le Paris SG est donc prévenu.