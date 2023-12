Thomas Tuchel pense au mercato d’hiver pour renforcer son équipe dans la seconde partie de saison. Le coach du Bayern Munich a déniché un super coup au PSG.

Mercato PSG : Thomas Tuchel en pince pour Nordi Mukiele

Le mercato hivernal s’annonce à grands pas et les clubs s’activent déjà pour se renforcer durant cette période. Si les blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz obligent les dirigeants du Paris Saint-Germain à se positionner pour l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain, d’autres formations européennes aimeraient également piocher au sein de l’effectif des Rouge et Bleu.

Dans son édition du jour, le quotidien allemand Sport Bild assure que le Bayern Munich en pince sur le latéral parisien Nordi Mukiele. Le profil de l’ancien défenseur du RB Leipzig plaît à l’entraîneur du Rekordmeister, Thomas Tuchel, qui souhaite son renfort pour cet hiver. Pour autant, son homologue du PSG n’a aucune intention de laisser partir l’international français de 26 ans.

Luis Enrique répond cash pour un transfert de Nordi Mukiele

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 12 millions d’euros, Nordi Mukiele n’est pas un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Mais l’ancien joueur de Montpellier joue un rôle important au sein de l’effectif de Luis Enrique. Avec la Coupe d’Afrique des Nations, qui pointe à l’horizon du 13 janvier au 21 février, le technicien espagnol ne compte pas se séparer du natif de Montreuil. En effet, alors que l’international marocain Achraf Hakimi va être concerné par cette compétition continentale, le coach du PSG compte sur Nordi Mukiele.

Les dirigeants de la formation francilienne n’ont donc pas l’intention de vendre Mukiele durant le mercato hivernal. Auteur de 9 matches toutes compétitions confondues, le partenaire de Milan Skriniar devrait obtenir plus de temps de jeu dans la seconde moitié de saison. Pour rappel, Nordi Mukiele est lié au Paris SG jusqu’au 30 juin 2027 et le Bayern Munich n’a que très peu de chance de l’avoir dans les semaines à venir.