L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire la une des journaux, avec une nouvelle promesse que le Bondynois aurait faite à Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Un départ en douce pour Kylian Mbappé ?

Partira ou partira pas ? bien malin qui pourra répondre à cette question à plusieurs inconnues, tant Kylian Mbappé entretient le flou autour de son avenir. L'attaquant est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, et devrait pouvoir négocier avec le club de son choix. Et ce d'autant plus qu'il n'a toujours pas accepté de prolonger son bail au Paris Saint-Germain. Face à cette situation peu confuse, le joueur de 25 ans a passé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi, comme les deux hommes l'ont révélé ces dernières semaines. L'objectif étant de protéger les deux parties. La star parisienne aurait ainsi accepté de sacrifier plusieurs bonus qu’il aurait dû toucher même en cas de départ et qui auraient pu au total lui rapporter 100 millions d'euros. Mais pour le dirigeant qatari, il n'est pas question de s'en contenter.

La promesse de Kylian Mbappé au PSG

Luis Enrique pourrait ainsi perdre son meilleur buteur à l'issue de la saison. Mais à Paris, on tente de retenir Kylian Mbappé par le biais d'un nouveau contrat. Mais alors qu'il prend tout son temps pour se décider, l'international français aurait fait une promesse à la direction du club. Ils seront en effet les premiers à être informés de sa décision finale. De quoi protéger l'image du club français et donner plus de crédibilité à ses propriétaires. Mais cette promesse ne serait pas la seule du clan Mbappé au double champion en titre France.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Mbappé aurait aussi promis au PSG de ne pas répéter le scénario de 2022. Il est donc clair qu'il compte se décider le plus vite possible, afin de donner le temps à son club de préparer son départ et de planifier le futur sans le champion du monde 2018. Les semaines à venir s'annoncent décisives et tendues à Paris, pendant que le Real Madrid et Florentino Pérez continuent de faire pression.