Ciblé par Luis Campos pour compenser la blessure de Milan Skriniar, Diego Llorente voudrait quitter l’AS Rome cet hiver pour rejoindre Luis Enrique au PSG.

Mercato PSG : Diego Llorente veut casser son prêt à l’AS Rome

Malgré l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo pour 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain veut recruter un défenseur central supplémentaire sur ce mercato hivernal. Outre la blessure de Milan Skriniar, l’entraîneur parisien pourrait voir Nordi Mukiele rejoindre les rangs du Bayern Munich cet hiver. Une situation qui oblige les dirigeants parisiens à recruter coûte que coûte un joueur pour renforcer le secteur défensif dans cette deuxième partie de saison.

Plusieurs noms ont circulé depuis plusieurs semaines, mais l’heureux élu pourrait être un international espagnol. Annoncé dans le collimateur du PSG, Diego Llorente serait intéressé par le projet présenté par Luis Campos avec surtout la possibilité de retrouver son ancien sélectionneur Luis Enrique. D’après les informations de Foot Mercato, le joueur de 30 ans chercherait à rejoindre Paris et réclamerait même la fin de son prêt à l’AS Rome. Et José Mourinho ne serait pas forcément contre le départ de Llorente, mais à une condition.

Diego Llorente, prochain défenseur du Paris SG ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Leeds United, Diego Llorente pourrait prochainement quitter l’AS Rome pour rentrer en Angleterre afin de préparer son transfert au Paris Saint-Germain. Le journaliste Santi Aouna affirme ces dernières heures que « les agents de Diego Llorente ont demandé la Roma s'il était possible de casser le prêt du défenseur. » Le staff technique romain n’y verrait aucun problème, « mais veut d'abord trouver un remplaçant low cost. » Évalué à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Llorente pourrait ainsi s’offrir un nouveau challenge plus relevé sous les couleurs rouge et bleu. Reste maintenant à savoir si Luis Campos parviendra à conclure ce gros coup d’ici le 31 janvier prochain.