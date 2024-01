Devenu indésirable au PSG depuis la fin du mercato estival passé, l’attaquant Hugo Ekitike se rapproche sérieusement de la Bundesliga et de l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Hugo Ekitike accepte de baisser son salaire pour partir

Mis au placard depuis le début de la saison, Hugo Ekitike a finalement décidé de quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant de 21 ans a notamment le choix entre l'Eintracht Francfort, Wolfsburg et Wolverhampton. Mais d’après les informations relayées ces dernières heures par le journal L'Equipe, le club de Francfort serait en pole position dans ce dossier. En effet, l’ancienne formation de Randal Kolo Muani se serait d’ores et déjà mise d’accord avec l’international espoir français.

Après avoir échoué de convaincre le Stade Rennais de lui céder Arnaud Kalimuendo, l'actuel sixième de Bundesliga aurait jeté son dévolu sur l’ancien avant-centre du Stade de Reims. Pour faciliter son départ du Paris SG, où il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique, Hugo Ekitike aurait accepté de baisser drastiquement son salaire. Les médias allemands ont récemment parlé d’un salaire compris entre 2,5 et 3 millions d’euros contre 6 millions d’euros qu’il perçoit actuellement à Paris. Et aux dernières nouvelles, l’affaire se préciserait bien entre les deux clubs.

Discussions avancées Paris et Francfort pour Hugo Ekitike

Toujours selon L’Equipe, les dirigeants de l’Eintracht Francfort et leurs homologues du Paris Saint-Germain négocieraient désormais pour finaliser un prêt à option d’achat pour Hugo Ekitike. Le journaliste Loïc Tanzi assure même qu’un accord pourrait intervenir dans les prochaines heures. Après avoir failli faire capoter l’arrivée de Randal Kolo Muani l’été dernier, Ekitike serait finalement décidé à rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort pour relancer sa carrière.

Le natif de Reims vise les prochains Jeux Olympiques, qui se dérouleront en France, et serait déterminé à s’imposer rapidement en Bundesliga afin d’avoir la chance d’y participer avec les Bleuets. Toutefois, RMC indique qu’au moins trois clubs sont sur les rangs et ont déjà soumis une offre au PSG pour le partenaire de Kylian Mbappé : l’Eintracht Francfort, qui espérait déjà sa venue cet été et aurait proposé un chèque de 20 millions d’euros, et Wolsbourg ainsi que Brentford, qui souhaiteraient un prêt avec option d’achat.