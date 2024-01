Priorité de l’Eintracht Francfort pour tourner la page Randal Kolo Muani, l’attaquant du Stade Rennais Arnaud Kalimuendo aurait dit oui au club allemand.

Mercato Stade Rennais : Accord entre Arnaud Kalimuendo et Francfort

Auteur d’un doublé hier soir contre l’EA Guingamp (2-0) en 32e de finale de la Coupe de France, Arnaud Kalimuendo pourrait avoir disputé son dernier match avec le Stade Rennais. L’attaquant de 21 ans aurait dit oui pour un transfert à l’Eintracht Francfort cet hiver. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal aurait été trouvé entre le club allemand et l’international espoir français pour un contrat de cinq ans.

Le spécialiste mercato italien ajoute que les dirigeants de Francfort discutent désormais avec leurs homologues bretons pour tenter de trouver un terrain d’entente sur les modalités du transfert de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Une information confirmée par Florian Plettenberg de Sky Sport, qui indique que le SRFC a même reçu une offre de prêt avec option d’achat obligatoire de 23 millions d’euros. De son côté, Arnaud Kalimuendo assure ne pas encore avoir décidé pour son avenir.

Arnaud Kalimuendo entretient le flou sur son avenir

Alors que la presse étrangère annonce un départ imminent d’Arnaud Kalimuendo, le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport affirme ce lundi que Florian Maurice et les dirigeants du Stade Rennais ne seront pas faciles à convaincre puisque l’entraîneur Julien Stéphan compte sur son numéro 9 pour la seconde moitié de saison. Le technicien breton entend mettre en place une nouvelle animation offensive avec deux attaquants et Kalimuendo serait sa tête de gondole.

De son côté, le principal concerné a confié en zone mixte après la victoire contre l’EA Guingamp, : « ça fait toujours plaisir de voir qu'on est demandé et surtout une grande équipe comme... comme ça l'est (sourire). Pour l'instant, je suis là. On est dimanche, je suis un joueur du Stade Rennais et l'avenir, je ne le connais pas, seul Dieu le sait. Rester ou partir ? Je ne sais pas, Dieu seul sait. » Affaire à suivre donc…