Alors que tout le monde attend de connaître sa décision concernant son avenir avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé ce qu’il compte faire l’été prochain.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut faire les JO, mais ne forcera rien

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est toujours dans l'indécision concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain. Entre une prolongation hors du commun avec le Paris SG et un départ libre au Real Madrid ou à Liverpool, l’attaquant de 25 ans prend son temps pour trancher. Mais l’international français sait déjà ce qu’il veut pour l’été prochain. Finaliste malheureux à la dernière Coupe du monde au Qatar, Mbappé veut participer aux prochains Jeux Olympiques, qui prendront place à Paris du 26 juillet au 11 août 2024.

Mais le meilleur buteur de l’histoire du PSG est bien conscient que cela ne dépend pas que de sa seule volonté dans ce dossier. « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir, mais si ce n’est pas possible, je comprendrais », a déclaré le protégé de Luis Enrique dans un entretien avec GQ. Concernant l’avenir du capitaine de l’équipe de France, les dirigeants parisiens veulent rapidement savoir ce qu’il compte faire pour la suite de sa carrière.

Le Paris SG veut vite être fixé pour Kylian Mbappé !

D’après les dernières informations de RMC Sport, le dossier Kylian Mbappé n’avance pas puisque le principal concerné n’a pas pris de décision. « En fin de contrat en juin prochain au PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé s’il allait prolonger ou partir, et le cas échéant dans quel club », explique le média sportif, qui ajoute que, de son côté, Nasser Al-Khelaïfi attend une réponse rapide du partenaire d’Ousmane Dembélé « pour éventuellement pouvoir se retourner, même si le club souhaite ardemment le prolonger. »

Selon Daniel Riolo, le Qatar serait prêt à une véritable folie pour conserver Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain avec un salaire à plus de 100 millions d’euros pour qu’il prolonge. Toutefois, « pour l’instant à Paris, l’heure n’est pas à l’optimisme concernant une prolongation de Kylian Mbappé : la tendance ne semble pas être à un nouveau contrat, mais cela reste encore à confirmer. » D’ailleurs, la direction du club de la capitale prépare déjà un plan B, « signe que l’heure n’est pas à l’optimisme », conclut RMC Sport.