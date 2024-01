D’accord avec le Bayern Munich pour un transfert durant ce mercato d’hiver, Nordi Mukiele pourrait finalement être bloqué au PSG pour les six mois à venir.

Mercato PSG : Blocage entre Paris et le Bayern pour Nordi Mukiele

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Nordi Mukiele ne semble pas entrer dans les plans de Luis Enrique, qui le snobe régulièrement dans ses compositions d’équipes lors des rencontres du Paris Saint-Germain. Désireux de se donner une chance d’être appelé en équipe de France pour le prochain Euro, le défenseur polyvalent de 26 ans a réclamé son départ à Luis Campos. Mais selon les informations de Sky Deutschland, les dirigeants parisiens et leurs homologues du Bayern Munich, qui se sont déjà mis d’accord avec le joueur, ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente sur les modalités de l’opération.

Pas forcément opposé au départ de Mukiele, le PSG ne souhaite pas le prêter, mais pourrait lui délivrer un bon de sortie en cas d’offre incluant un prêt avec obligation d’achat. De son côté, le club allemand propose seulement un prêt assorti d’une option d’achat de 25 millions d’euros. Et selon les derniers propos de son entraîneur Thomas Tuchel, il semble que le Bayern Munich pourrait finalement abandonner cette piste.

Le Bayern Munich prêt à laisser tomber la piste Mukiele ?

Hier, la chaîne Sky Sports a annoncé un accord verbal entre le Bayern Munich et le latéral droit de Newcastle Kieran Trippier. Il ne manque plus qu’à se mettre d’accord avec les Magpies pour finaliser l’arrivée de l’international anglais de 33 ans. Cependant, Trippier ne serait pas la priorité du directeur sportif bavarois, Christoph Freund, qui privilégierait le renfort de Norki Mukiele à ce poste. Mais Thomas Tuchel a clairement laissé entendre que les difficultés rencontrées pour conclure le deal avec le Paris SG pourraient finalement faire capoter l’arrivée de l’ancien défenseur du RB Leipzig au profit d’autres cibles.

« Nous recherchons toujours l'ensemble du package - jeune, beau et performant (rires). Mais la situation est délicate (…) Les postes que nous voulons renforcer sont clairement définis, mais même si rien ne se passe, nous ne dévierons pas de nos objectifs et nous essaierons de les atteindre avec l'effectif actuel. Si nous avons la possibilité de faire quelque chose et que nous sommes convaincus que cela aidera l'équipe, comme avec Éric (ndlr Dier), nous le ferons », a expliqué le coach du Rekordmeister ce samedi en conférence de presse. Le PSG et Nordi Mukiele sont donc prévenus.