En feu après la trêve hivernale, l’attaquant du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo, suscite l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’Eintracht Francfort. Son entraîneur Julien Stéphan a évoqué sa situation.

Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo laisse planer le doute sur son avenir

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Arnaud Kalimuendo ne fermerait pas forcément la porte à un départ du Stade Rennais lors de ce mercato d’hiver. D’après le journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant formé au PSG serait parvenu à un accord verbal avec l’Eintracht Francfort sur la base d’un contrat de cinq ans. Les dirigeants des deux clubs pour se mettre d’accord sur le montant de la transaction. Une tendance confirmée par le journaliste de Sky Sports, Florian Plettenberg, qui assure que Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC, aurait reçu une proposition de prêt de six mois avec option d’achat obligatoire de 23 millions d’euros pour l’international espoir français.

Interrogé sur son avenir, Arnaud Kalimuendo a laissé planer le doute. « Ce que j’ai envie. Je ne sais pas, pour le moment je profite d’ici. On a gagné. Le plus important, c’est l’équipe aujourd’hui. Les conditions personnelles, c’est entre moi et le club. On discutera et on verra », a déclaré le buteur de 21 ans au micro de Canal+, samedi soir après la victoire de son équipe face à l’OGC Nice (2-0), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Si le numéro 9 du SRFC ignore de quoi sera fait son avenir d’ici le 31 janvier prochain, son entraîneur Julien Stéphan sait ce qui va se passer pour lui.

Julien Stéphan met son véto pour Arnaud Kalimuendo

À l’instar d’Adrien Truffert, Arnaud Kalimuendo ne quittera pas les rangs du Stade Rennais lors de ce mercato hivernal. Déterminé à conserver ses meilleurs éléments jusqu’à la fin de la saison, le coach du club breton a tenu à rappeler que l’enfant de Suresnes ne bougera pas à l’issue du présent mercato de janvier. « Pendant les mercatos, il peut y avoir des sollicitations, mais Arnaud fait partie du projet, même quand c'était une période plus difficile. Il n'y a aucun sujet sur Arnaud, il est là, il est performant, il est récompensé de sa générosité, de son état d'esprit collectif. C'est comme pour Adri (Truffert) : il est rennais, il restera rennais, et il va beaucoup, beaucoup nous apporter », a expliqué Julien Stéphan. Voilà qui est clair !