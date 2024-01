Le défenseur du RC Lens, Massadio Haïdara, s’apprête à rejoindre le FC Nantes. Toutes les parties seraint enfin tombées d’accord pour son transfert.

Mercato FC Nantes : Tout est OK pour Massadio Haïdara

Le FC Nantes continue de surprendre en cette fin de mercato hivernal en se rapprochant de Massadio Haïdara. Après les récentes arrivées de Tino Kadewere et Bénie Traoré, les Canaris sont déterminés à renforcer davantage leur effectif en attirant le défenseur polyvalent du RC Lens. Ils ont intensifié ces dernières heures les négociations avec les Lensois et cette offensive a été fructueuse. Malgré l'opposition initiale des Sang et or à se séparer de leur joueur en cours de saison, les Canaris ont apparemment trouvé les arguments nécessaires pour faire changer d’avis le RC Lens. Les deux écuries seraient en effet tombées d’accord pour le transfert de Massadio Haïdara, dont le montant n’a pas encore été précisé.

L'étape suivante pour le FC Nantes consistait à finaliser les termes du transfert avec le principal concerné. C’est chose faite ! L’insider Mohammed Toubache-Ter assure en effet que Massadio Haïdara aurait finalement donné son accord pour rejoindre le FC Nantes au cours de ce mercato hivernal. Cela laisse présager un transfert imminent chez les Canaris. Cette transaction dépendrait désormais de l'approbation finale de la direction du RC Lens. La source précise que l’international malien attendrait juste le feu vert de sa direction pour prendre la direction de Nantes.

Le RC Lens s’active pour trouver son remplaçant

La possible arrivée de Massadio Haïdara au FC Nantes revêt une importance particulière, car elle devrait avoir un impact direct sur le départ attendu de Quentin Merlin vers l'Olympique de Marseille. L'effet domino dans ce transfert implique cependant au RC Lens de trouver un remplaçant à Haïdara avant de finaliser ce mouvement. Les dirigeants du RC Lens aimeraient sécuriser son successeur avant de le laisser partir. Les Sang et Or explorent ainsi plusieurs options dans ce sens. Quoi qu’il en soit, c’est un véritable jeu de chaise musicale qui se profile en cette fin de mercato de janvier, en impliquant le RC Lens, le FC Nantes et l’OM.