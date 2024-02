PSG : Parc des Princes ! La réponse claire de Pauleta à Al-Khelaïfi

Au lendemain de la décision de Nasser Al-Khelaïfi de déménager prochainement du Parc des Princes, la légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta, a donné son avis sur le sujet.

Nasser Al-Khelaïfi annonce la fin du PSG au Parc des Princes

En réponse au dernier vote du Conseil de Paris, actant le refus définitif d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, de vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a poussé un énorme coup de gueule, annonçant au passage que le Paris Saint-Germain va quitter sa mythique enceinte pour déménager dans un nouveau stade.

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est FINI maintenant, on veut BOUGER du Parc ! », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi après le congrès du comité exécutif de l’UEFA, ce jeudi, à Paris.

Une annonce fracassante qui a créé une onde de choc chez les supporters et les anciens du club de la capitale, dont un certain Pedro Miguel Pauleta, quatrième meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Pedro Miguel Pauleta ne veut pas que le PSG quitte le Parc des Princes

Actuellement en Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations, Pedro Miguel Pauleta s’est exprimé sur le départ annoncé du Paris Saint-Germain du Parc des Princes pour un autre stade. Au micro de RMC Sport, l’ancien attaquant parisien et du Portugal, a plaidé pour un règlement permettant aux Rouge et Bleu de rester dans leur antre historique.

« Le Parc, c’est un stade spécial (…) Toutes les équipes qui jouent au Parc le ressentent, les grands joueurs le sentent. C’est mon jardin, ma maison, c’est là que je vois tous les supporters crier mon nom. C’est le Paris Saint-Germain », a confié Pauleta.

Une position qui rejoint celle du Collectif Ultras Paris (CUP), qui a rappelé que « le PSG c’est le Parc des Princes et le Parc des Princes c’est le PSG […] Nous n’envisageons pas être la génération de supporters qui aura vu le club quitter son antre de toujours. »