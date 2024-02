Mercato OL : Rayan Cherki poussé à la sortie, son prix fixé

La renaissance attendue pour Rayan Cherki pourrait ne rien changer de la décision prise par l’Olympique Lyonnais quant à son avenir. Le milieu de terrain devrait quitter le club l’été prochain et son prix serait même déjà fixé.

Mercato OL : Le prix de Rayan Cherki fixé

Il a encore deux ans dans son contrat qui court jusqu’en 2025. Sauf que Rayan Cherki, qui était annoncé comme un grand espoir de l’Olympique Lyonnais et du monde, n’a jamais pu confirmer. Malgré son but victorieux inscrit face à Lille en huitièmes de finale de la Coupe de France, le jeune joueur français est toujours considéré comme un joueur sur le départ. Pour éviter de le voir partir libre, John Textor aurait même fixé le prix du Lyonnais. La direction des Gones aurait en effet décidé d’accepter négocier pour un montant d’au moins 25 millions d’euros. Un tarif bien loin de dissuader les prétendants anglais du milieu français.

Photo : Rayan Cherki

Deux cadors anglais rêvent de Rayan Cherki

Un rapport de Fichajes affirme que Chelsea et Newcastle United souhaitent s’assurer les services du joueur de 20 ans. Rayan Cherki est très apprécié dans toute l’Europe et il pourrait s’avérer être un meneur de jeu de qualité pour les deux clubs. Le Français est capable d’évoluer comme ailier ainsi que comme milieu de terrain offensif central. En ce qui concerne Newcastle, ils ont besoin de plus de qualité dans l’équipe. Ils espèrent disputer régulièrement la Ligue des champions et remporter des trophées. Ils doivent ainsi recruter des joueurs de qualité dans les mois à venir. Chelsea et Newcastle ont certainement la puissance financière nécessaire pour payer le prix demandé.

Trois recrues signées, Rayan Cherki vers la sortie

Cet hiver, John Textor s’est donné les moyens d’apporter des renforts à l’OL. Malick Fofana, Gift Orban et Saïd Benrahma ont notamment rejoint les Gones pour apporter encore plus de la concurrence. Alors que ses performances et son implication sont très souvent pointées du doigt, Rayan Cherki est poussé vers la sortie. Une prolongation à Lyon ne serait d’ailleurs pas d’actualité pour le milieu de terrain.