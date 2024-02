Mercato PSG : Kylian Mbappé perdrait gros s’il file à Madrid

L’avenir de Kylian Mbappé devrait se jouer cet été avec la décision de l’attaquant français qui est très attendue. Alors qu’il devrait quitter le PSG, le joueur de 25 ans bénéficierait d’une réduction de salaire importante.

Mercato PSG : Madrid met les choses au clair avec Kylian Mbappé

Le dernier mot n’a pas encore été dit dans l’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Bien que l’on sache depuis quelques jours que l’attaquant français et champion du monde aurait pris la décision de quitter le PSG pour rejoindre l’équipe espagnole, le footballeur perdrait beaucoup d’argent. Selon le journal Mundo Deportivo, Kylian Mbappé ne recevrait plus une somme économique importante ; une situation que le Real Madrid lui aurait déjà communiquée.

Au PSG, il gagne actuellement plus de 72 millions d’euros par an, bonus pour les buts mis à part, alors que le Real Madrid lui a déjà dit qu’il « ne s’approcherait même pas de ce montant », indique le site espagnol. Et le fait est que dans le même Mundo Deportivo on affirme que la Casa Blanca de Florentino Pérez lui aurait offert environ 25 millions d’euros par an, même si cela pourrait être 30 ou 35 millions d’euros.

Ils y précisent cependant que ce chiffre serait sans prime de transfert ni autres commissions, mais que la répartition des droits à l’image serait négociée. Kylian Mbappé garderait quelques pourcentages, et l’entité espagnole le reste.