Mercato OM : Mattéo Guendouzi ouvre la porte à un retour à Marseille

Alors que son départ l’été passé continue de faire grincer des dents, Matteo Guendouzi, prêté à la Lazio Rome avec obligation d’achat, a évoqué un retour à l’OM.

Mercato OM : Matteo Guendouzi garde de bons souvenirs de Marseille

Le 31 août dernier, Pablo Longoria a trouvé un accord avec la Lazio Rome pour prêter Mattéo Guendouzi avec une obligation d’achat de 18 millions d’euros. Une décision qui suscite encore de vives réactions parmi les supporters et certains anciens joueurs de l’Olympique de Marseille. Cependant, le milieu de terrain défensif a confié au micro de Canal+, ce dimanche, qu’un retour à Marseille pourrait intervenir dans le futur.

« Retourner à l’OM un jour ? Aujourd’hui je suis très heureux à la Lazio, mais tout le monde connait l’attache que j’ai pour ce club et ses supporters, pour la ville… Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur », a déclaré l’international français de 25 ans, en forme avec la Lazio Rome. Pour répondre aux critiques entourant le départ de Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria a tenté d’expliquer cette décision en mettant en avant plusieurs aspects.

Matteo Guendouzi a lui-même réclamé son départ

Dans une interview à So Foot, Pablo Longoria est revenu sur les circonstances du départ de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome en août passé. Selon le patron de l’Olympique de Marseille, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal avait lui-même réclamé son départ depuis l’hiver 2023. Pour éviter de voir sa valeur baissée avec la fin de son contrat en juin 2025, la direction marseillaise n’a eu d’autre choix que de lui délivrer un bon de sortie l’été passé.

« Mattéo est quelqu’un de très charismatique, avec une forte personnalité. En même temps, il arrivait à deux ans de la fin de son contrat, à un moment où il avait perdu du temps de jeu, et où sa valeur sur le marché risquait de décliner. Et puis, c’est aussi important de dire les choses : c’est Mattéo lui-même qui est venu me voir au mercato d’hiver en me disant qu’il fallait préparer son départ pour l’été suivant », a confié Pablo Longoria.