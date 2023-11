Prêté avec option d’achat à la Lazio Rome dans les ultimes instants du dernier, Mattéo Guendouzi est revenu sur la vraie raison de son départ de l’OM.

Mercato OM : Matteo Guendouzi a fui l’instabilité de Marseille

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Mattéo Guendouzi n’a pas voulu rester à l’Olympique de Marseille cette saison. En quête d’un nouveau challenge, le milieu de terrain de 24 ans a posé ses bagages à la Lazio Rome, où son ancien coach Maurizio Sarri le réclamait pour densifier son entrejeu. Interrogé ce dimanche matin par Téléfoot, l’international français avoue enfin que l’instabilité de l’OM l’a décidé à accepter d’aller voir ailleurs.

« Sur la deuxième saison, ce n'était plus les mêmes choses, il y avait pas mal d'instabilités, on a changé beaucoup de fois de coachs en l'espace de 2 ans, un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois, donc il n'y avait pas de continuité par rapport à ça. Il a fallu faire un choix pour moi, il a fallu faire un choix pour ma carrière », explique Mattéo Guendouzi, qui ne regrette d’ailleurs pas d’avoir rejoint Rome.

Mattéo Guendouzi très heureux à la Lazio

Désormais à la Lazio Rome, où il pourrait même rester définitivement puisqu’il dispose d’une obligation d'achat avec conditions dans son contrat, Mattéo Guendouzi savoure sa nouvelle vie au sein d’un club familial. « Je suis à la Lazio avec un statut que je n'avais pas avant parce que j'ai acquis pas mal d'expérience depuis et j'ai eu la chance d'être en équipe de France, donc forcément on m’attend beaucoup plus que le jeune Mattéo qui arrive à 19 ou 20 ans. C'est un club très familial donc c'est ça que je recherche, être très bien adapté dès le début », indique l’ancien milieu de terrain d’Arsenal pour l’émission dominicale.

Apparu à douze reprises toutes compétitions confondues, le vice-champion du monde 2022 est en train de prendre ses marques au sein de l’effectif des Biancocelesti, où il bénéficie de la confiance de son coach Maurizio Sarri, qui l’a déjà titularisé six fois en Championnat. Auteur d’une passe décisive, le natif de Poissy possède une option d’achat fixée à 18 millions d’euros, qui devrait être levée par le club italien, sauf énorme revirement de dernière minute.