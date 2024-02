Mercato PSG : Kylian Mbappé, cette décision qui change tout pour le Real Madrid

Tout se met progressivement en place pour une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club espagnol aurait pris une décision importante, qui pourrait faire accélérer les choses pour le Français.

Mercato PSG : Le Real prêt à laisser Kylian Mbappé jouer les JO?

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Difficile de pouvoir deviner le nom de son futur club, même si tous les indices ramènent au Real Madrid. Le choix du joueur de 25 ans est d’ailleurs très attendu et devrait tomber dans les prochaines semaines. Alors qu’il est en fin de contrat et n’a toujours pas opté pour une prolongation, une nouvelle information vient encore plus confirmer la tendance qui envoie Kylian Mbappé au Real Madrid.

En effet, selon les informations du compte X PSG Inside Actus, le Real Madrid aurait accepté d’accorder à Mbappé le privilège et le droit d’aller disputer les prochains Jeux Olympiques avec l’équipe de France. Ce qui pourrait sembler être un véritable coup de pouce dans le dossier pour une signature de Kylian Mbappé au club madrilène.

Kylian MBAPPE of PSG during the French Cup match between Paris Saint-Germain and Stade Brestois at Parc des Princes on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Une rencontre prévue entre Kylian Mbappé et Al Khelaïfi ?

Toujours selon la même source, il n’y a plus aucun doute. Le joueur de 25 ans a déjà pris sa décision en début de semaine et il ne lui reste qu’à l’annoncer. Une rencontre serait même prévue entre l’international français et le président du club parisien, Nasser Al Khelaïfi, après le huitième de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Si l’annonce du Bondynois est attendue, ce serait finalement le PSG qui la communiquerait via son site.