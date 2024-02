Mercato PSG : La nouvelle sortie fracassante d’Ancelotti sur Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti en a visiblement assez de devoir chaque fois répondre aux questions relatives à l’arrivée probable de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Mercato PSG : La réponse hallucinante d’Ancelotti sur Kylian Mbappé

Interrogé à chaque occasion sur les rumeurs envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti a fourni cette fois-ci une réponse qui affiche son agacement. L’entraîneur du Real a fait une déclaration forte sur l’avenir de Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain, après la victoire face à Gérone en Liga (4-0). Il a affirmé que son effectif est déjà composé des meilleurs joueurs du monde, et qu’il ne voulait pas parler d’un joueur qui appartient à une autre équipe.

Le technicien italien a cité les noms de Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo, Toni Kroos, Federico Valverde et Eduardo Camavinga comme exemples de la qualité de son groupe. Cette sortie médiatique a été interprétée comme une façon d’éviter le sujet Mbappé, qui est annoncé comme le grand objectif du Real Madrid pour l’été prochain. Le contrat de l’international français avec le PSG se termine en juin 2024, et il n’a pas encore prolongé malgré les sollicitations de son club.

Photo : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé aurait tranché pour son avenir

Kylian Mbappé aurait aussi choisi de rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat avec le club parisien, en juin 2024. Il aurait accepté de baisser son salaire et de renoncer à des bonus pour réaliser son rêve de jouer sous les ordres de Carlo Ancelotti. L’officialisation de sa décision pourrait intervenir dans les jours à venir. Cependant, le feuilleton Mbappé est loin d’être terminé. Le joueur n’a pas encore communiqué publiquement sur son avenir, et le PSG n’a pas renoncé à le convaincre de prolonger son bail dans la capitale française. De plus, la participation de Mbappé aux Jeux olympiques de Paris 2024 pourrait être un argument de poids pour le garder au PSG.