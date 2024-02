Mercato OM : Pablo Longoria vise déjà un international français !

Toujours à l’affut des opportunités du marché, le président de l’OM, Pablo Longoria, aurait jeté son dévolu sur un attaquant français pour cet été.

Mercato OM : Pablo Longoria cible déjà Anthony Martial

L’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation délicate après son match nul à domicile contre le FC Metz (1-1) le week-end dernier. Les Phocéens doivent impérativement renouer avec la victoire pour éviter de s’enfoncer davantage dans la crise. Et cela passe par un succès ce jeudi soir contre le Shakhtar Donetsk dans le cadre des barrages de la Ligue Europa.

Toutefois, malgré cette urgence sportive, la direction de l’OM se projette déjà sur l’avenir en envisageant d’attirer de nouveaux renforts lors du prochain mercato d’été. C’est dans cette optique que le club phocéen surveillerait de près un ancien joueur de Ligue 1. The Sun assure que les recruteurs marseillais s’intéressent à Anthony Martial, dont le contrat avec Manchester United expire en juin prochain.

La situation contractuelle de l’attaquant tricolore représente une opportunité pour l’OM, qui pourrait le recruter sans avoir à payer de frais de transfert. Son sens du jeu et sa capacité à prendre des initiatives pourraient apporter un plus à l’attaque marseillaise et anticiper un éventuel départ d’Iliman Ndiaye, également courtisé en Premier League. De plus, la connaissance approfondie de la Ligue 1 par Anthony Martial serait un atout précieux aux yeux des dirigeants marseillais.

L’AS Monaco en embuscade aussi pour Anthony Martial

Malgré ces avantages potentiels, il est important de noter que l’ancien joueur de l’AS Monaco et de Lyon n’est pas au sommet de sa forme cette saison. Avec seulement 2 buts marqués et 18 apparitions, ses performances ne sont pas impressionnantes. De plus, l’OM devra faire face à une concurrence sérieuse sur ce dossier, notamment de la part de l’AS Monaco, qui cherche également à récupérer son ancien joueur.

Dans l’attente de développements futurs dans ce dossier, l’OM reste à l’affut des opportunités du marché et pourrait être amené à prendre des décisions importantes dans les mois à venir pour renforcer son effectif.