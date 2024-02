Mercato FC Nantes : Un gros transfert en vue chez les Canaris

Le FC Nantes pourrait réaliser un transfert important, pendant le mercato d’été 2024. Un attaquant des Canaris suscite l’intérêt de plusieurs club, grâce à ses performances cette saison.

Mercato : Mostafa Mohamed déjà très convoité

De retour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Mostafa Mohamed (26 ans) a repris rapidement sa place au sein de l’équipe du FC Nantes. Mieux, il est déjà décisif. Dimanche, l’international Egyptien (37 sélections, 12 buts) a marqué un but et a délivré une passe décisive, lors de la victoire des Canaris sur Toulouse FC (1-2). Avec les Pharaons d’Egypte, l’avant-centre du FCN avait fait une bonne campagne en Côte d’Ivoire, sur le plan individuel.

La sélection égyptienne a été éliminée en 8es de finale de la CAN, mais Mostafa Mohamed a inscrit 4 buts et a délivré une passe décisive, en quatre matchs disputés. Grâce à ses performances cette saison, il attire déjà l’attention de plusieurs clubs sur lui, notamment à étranger. « Beaucoup de clubs européens surveillent sa situation » au FC Nantes, d’après les informations du journaliste Santi Aouna de Foot Mercato.

Une grosse vente se profile pour Mostafa Mohamed

Vu l’intérêt qu’il suscite, le Pharaon sera sans aucun doute « l’une des attractions du mercato d’été prochain » chez les Canaris, comme l’annonce la source. Waldemar Kita pourrait réaliser une grosse vente sur le buteur égyptien. Pour rappel, Mostafa Mohamed a été transféré définitivement de Galatasaray par le FC Nantes, à près de 6 millions d’euros, à l’été 2023. Il est sous contrat en Loire-Atlantique jusqu’à fin juin 2027 et sa valeur marchande est de 9 millions d’euros, selon le site internet spécialisé, Transfermarkt.