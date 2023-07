Mostafa Mohamed est resté au FC Nantes à l’issue de son prêt. Il justifie son choix et dévoile son objectif pour la saison 2023-2024.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed, « je suis très honoré de rester au FCN »

Prêté au FC Nantes la saison dernière, Mostafa Mohamed est désormais lié au club pour de bon. Les Canaris l’ont transféré définitivement de Galatasaray, en levant son option d’achat, de près de 6 millions d'euros, assortie à son contrat. Il s’est ainsi lié au FCN jusqu’à fin juin 2027. Dans une interview dans L'Équipe, l’avant-centre de 25 ans se réjouit de son choix.

« Je suis très honoré de rester, d'appartenir à ce club avec un grand public, chaleureux. L'ambiance à la Beaujoire est folle, je kiffe. J'aspire à y réussir de belles choses. Je tiens à remercier le président, le directeur général Franck Kita et le coach Pierre Aristouy. » Le FC Nantes a investi ce montant non négligeable pour garder Mostafa Mohamed, pourtant il n’a pas été à la hauteur des attentes du staff technique (sous Antoine Kombouaré) la saison dernière. En 51 matchs disputés, toutes compétitions confondues, il avait inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives.

Mostafa Mohamed se fixe la barre de 20 buts en Ligue 1 cette saison

L’international égyptien (26 sélections) a reconnu qu’il n’a pas été performant lors de sa première saison en Ligue 1, mais avoue qu’il a été confronté à un souci d’adaptation et aussi à une forte concurrence à son poste. « Mes performances n'ont pas toujours été à la hauteur quand j'ai été titularisé. J'avais besoin d'un temps d'adaptation à l'environnement. On était aussi trois attaquants (Andy Delort et Ignatius Ganago, ndlr) pour un poste. »

Cependant, Mostafa Mohamed promet de rectifier le tir cette saison. Pour ce faire, il s’est fixé un objectif personnel bien haut. « Mon objectif est de m'entraîner plus, de travailler plus pour gagner ma place, c'est le contrat que j'ai passé avec moi-même. Je vais tout faire pour être un titulaire indiscutable. Mon objectif de buts ? Vingt », a-t-il promis. Un gros défi pour la recrue du FC Nantes !