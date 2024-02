Mercato PSG : Al-Khelaïfi tient déjà la réponse de Serge Gnabry

Présenté comme l’un des sérieux candidats pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, l’attaquant du Bayern Munich, Serge Gnabry, aurait déjà lâché sa réponse à Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Serge Gnabry pour oublier Kylian Mbappé ?

Alors que Kylian Mbappé se dirigerait vers un départ libre pour rejoindre les rangs du Real Madrid, les dirigeants du Paris Saint-Germain travailleraient d’ores et déjà en coulisses pour tenter de lui trouver un digne successeur. Si les noms des attaquants de l’AC Milan, Rafael Leao, et de Victor Osimhen du SSC Naples sont évoqués depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient également les yeux tournés vers la Bundesliga.

En effet, selon les informations du média Bild, le Paris Saint-Germain penserait notamment à Serge Gnabry pour remplacer éventuellement Mbappé la saison prochaine. Pas épargné par les blessures, l’attaquant de 28 ans n’a été titulaire que deux fois seulement en championnat depuis la mi-septembre.

Le Bayern Munich pourrait donc le laisser filer en cas de bonne offre lors du prochain mercato estival. Le Paris SG souhaiterait donc profiter de cette ouverture pour s’offrir les services de Serge Gnabry. Un intérêt qui ne laisserait pas indifférent l’international allemand.

Serge Gnabry prêt à quitter le Bayern pour le Paris SG ?

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2026, Serge Gnabry est capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque. Évalué à 45 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Considéré comme l’un des sérieux candidats pour remplacer potentiellement Kylian Mbappé, le joueur formé à Arsenal serait séduit à l’idée de rejoindre le collectif de Luis Enrique à Paris, une ville qu’il apprécie.

Convaincu par le profil de Gnabry depuis plusieurs années, Nasser Al-Khelaïfi serait même déjà en négociations avec les dirigeants du Bayern pour un transfert dès l’ouverture du marché de l’été 2024. Affaire à suivre donc…