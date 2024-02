Mercato PSG : Une star du Bayern Munich pour oublier Mbappé ?

En quête d’un éventuel successeur de Kylian Mbappé, qui pourrait partir librement au terme de la saison, le PSG scrute plusieurs horizons pour trouver sa prochaine star qui pourrait venir du Bayern Munich.

Mercato PSG : Kylian Mbappé vers un départ certain cet été ?

Dimanche soir, le journaliste Daniel Riolo a annoncé dans l’After Foot que l’histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain court allègrement à sa fin puisque l’attaquant de 25 ans a effectivement pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Même si la décision de l’international français n’a pas encore été communiquée officiellement, tout porte à croire que Mbappé ne va pas prolonger l’aventure avec le club de la capitale.

« Cela ne suffira pas. La chose est désormais entendue. Le départ n’est pas imminent, puisqu’il faudra attendre fin mai, mais je l’ai déjà dit et plus les jours passent plus je le répéterais. Mbappé à Paris, c’est fini… », a lancé le polémiste. Conscients de la probabilité assez grande de perdre leur meilleur joueur l’été prochain, les dirigeants parisiens s’activent déjà pour lui trouver un digne remplaçant.

Le Paris SG cible Serge Gnabry pour remplacer Kylian Mbappé

Après huit saisons de bons et loyaux services sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait changer d’air et rejoindre la Liga et les rangs du Real Madrid. À la recherche d’une nouvelle star offensive pour renforcer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine, le PSG a été associé à Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Naples) depuis ces dernières semaines.

Mais aux dernières nouvelles, le journal Sport Bild assure que l’heureux élu pourrait finalement débarquer en provenance de la Bundesliga. En effet, le média allemand annonce que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos viseraient désormais Serge Gnabry pour remplacer potentiellement Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 28 ans est évalué à 45 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Serge Gnabry pourrait finalement se laisser convaincre par la possibilité de venir en Ligue 1 pour prendre la tête de l’attaque parisienne en remplacement de Mbappé.