PSG : Un renfort de taille se précise face à la Real Sociedad

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, pourrait bénéficier d’un renfort de taille dans son groupe pour la réception de la Real Sociedad, mercredi soir, en Ligue des Champions.

PSG : Une excellente nouvelle tombe pour un milieu de terrain

Après l’entraînement de ce lundi, à deux jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le journal L’Équipe a indiqué que Kang-In Lee va faire son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain ce mardi, après ses jours de repos suite à sa participation à la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud.

« Le milieu offensif va revenir à l’entraînement mardi avec ses coéquipiers après quelques jours de repos », assure le quotient sportif. En conférence de presse vendredi, Luis Enrique avait pourtant fait planer le doute sur le retour de son milieu de terrain de 22 ans.

« Oui, il a une date de retour, mais vous le verrez bien à son retour. Il reviendra la semaine prochaine et il reviendra frais et parce qu’il se sera reposé. Il est en vacances imposées par son entraîneur après un long parcours dans une compétition concentrée sur peu de jours.

Malgré sa volonté de revenir s’entraîner et jouer, il est en vacances jusqu’à la semaine prochaine. Il est en parfaite condition et j’espère qu’il est en train de bronzer », avait déclaré le technicien espagnol. Selon la source francilienne, Kang-In Lee pourrait même faire partie du contingent des Rouge et Bleu pour la réception de la Real Sociedad.

Kang-In Lee dans le groupe pour la réception de la Real Sociedad ?

En effet, d’après L’Équipe, Kang-In Lee pourrait bien être dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter la Real Sociedad mercredi soir. Mieux, étant donné « sa parfaite condition », sa présence dans le groupe rouge et bleu pour défier la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ne serait nullement utopique, bien au contraire.

La décision devrait, en tout cas, être actée ce mercredi matin le concernant, à quelques heures du coup d’envoi. « Une décision sera prise mercredi matin », écrit le quotidien français. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui pourrait ainsi avoir une belle surprise contre la Real Sociedad.