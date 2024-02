PSG : Des complications arrivent pour Luis Enrique

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, va avoir quelque peu du mal à réorganiser son groupe avec la nouvelle qui tend à se confirmer. Le technicien espagnol va avoir un gros problème de riche qui ne sera pas sans conséquence pour son vestiaire ou le mercato estival du Paris SG.

PSG : Un retour embêtant pour l’entraîneur du Paris SG

Cette saison a été particulièrement difficile au Paris Saint-Germain pour le portugais Nuno Mendes. Ce dernier est en train d’arriver au bout du tunnel à la traversée débutée le 1 mai passé lors du match perdu par le PSG 1-3 à face au FC Lorient. Le portugais s’était blessé et n’est plus réapparu depuis lors sur les pelouses de Ligue 1.

En son absence, Luis Enrique a dû réorganiser l’effectif parisien différemment et les résultats sont là avec une première place de Ligue 1 pour son équipe qui a même 8 points d’avance sur son poursuivant direct, l’OGC Nice (39 pts).

Et en Ligue de champions, les choses se passent bien pour le club de la capitale qui affrontera le Real Sociedad le 14 février prochain en 8e de finale.

C’est ce nouvel ordre établi que le portugais viendra déstabiliser dans sa quête de temps de jeu. Si le retour de blessure d’un joueur important est habituellement une bonne nouvelle pour l’entraîneur, dans le cas de Luis Enrique, les choses semblent différentes.

Après avoir stabilisé Achraf Hakimi sur la droite où il démontre toujours plus de qualités (belle lecture de jeu, vitesse et participation plus importante aux actions offensives), l’espagnol va devoir contenter tout le monde, quitte à désorganiser son schéma de jeu.

Après une longue période d’indisponibilité due à une blessure, le jeune latéral portugais a repris l’entraînement collectif dès l’entame de ce mois de février, laissant entrevoir une reprise imminente de la compétition.

Nuno Mendes : le grand test d’adaptabilité pour Luis Enrique

L’annonce de ce retour pose un véritable casse-tête tactique pour l’entraîneur Luis Enrique. Il va devoir repositionner Achraf Hakimi, mais aussi Nordi Mukiele et Lucas Beraldo tout en maintenant les mêmes résultats.

Le coach parisien avait affirmé que Nuno Mendes est bien sur le point de retrouver la compétition, mais a précisé qu’aucune date précise n’avait encore été fixée, ce qui semble une bonne nouvelle pour lui en ce sens que cela lui permettait de gagner un peu plus de temps avant le grand bouleversement de son équipe.

S’il venait à abonner Nuno Mendes au banc des remplaçants, cela devrait créer des problèmes qui pourraient même se solder au mercato de l’été prochain. En plus des longs mois sans jouer, revenir squatter le banc la seconde partie de la saison pourrait lui donner des envies d’ailleurs, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026.

L’adaptabilité tactique de Luis Enrique sera mise à l’épreuve sur ce dossier alors que le PSG compte déjà les jours avant le départ de Kylian Mbappé.