PSG – Real Sociedad : Lucas Hernandez laissé au banc, la vérité tombe !

Lucas Hernandez a démarré au banc le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad. Une décision surprenante de Luis Enrique, qui l’a évoqué en conférence de presse.

PSG – Real Sociedad : Lucas Hernandez écarté pour Lucas Beraldo

C’est l’une des décisions fortes prises par Luis Enrique à l’occasion de ce match décisif et capital pour le Paris Saint-Germain. En recevant la Real Sociedad mercredi, les Bleu et Blanc étaient sous la menace des éliminations antérieures, à cette même étape de la compétition ces dernières années. C’est dans ce contexte que l’entraîneur du PSG a décidé de se passer de Lucas Hernandez dans son onze de départ. L’Espagnol a opté pour Lucas Beraldo, en lieu et place d’un arrière gauche de métier. Si le PSG s’en est bien sorti, Enrique devait faire face à d’autres brûleurs.

Lucas Hernandez aurait été écarté du onze de départ pour des raisons de problème physique. Une hypothèse que Luis Enrique a balayé du revers de la main, pour établir la vérité. Selon l’entraîneur du PSG, il n’y a « pas de problème physique avec Lucas Hernandez ». Sur la question relative au choix de Beraldo, l’ancien du Barça a fait savoir qu’il a mis les 11 qu’il considérerait « meilleurs pour commencer ce match », assurant qu’il choisirait les mêmes si c’était à refaire.