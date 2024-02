PSG : Lucas Hernandez envoie un message fort aux supporters

Avant le match entre le PSG et la Real Sociedad, Lucas Hernandez a envoyé un message fort aux supporters concernant ses origines marseillaises.

PSG : Lucas Hernandez était conscient des doutes sur son engagement à Paris

Recruté l’été dernier en provenance du Bayern Munich moyennant un chèque de 45 millions d’euros, Lucas Hernandez a régulièrement été critiqué par certains supporters du Paris Saint-Germain en raison de ses origines marseillaises. Malgré ces doutes, le défenseur polyvalent de 28 ans s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de la défense du PSG, en enchaînant des prestations convaincantes au cours de ses 20 apparitions en Ligue 1 cette saison.

S’exprimant sur sa situation, Lucas Hernandez a d’ailleurs affirmé qu’il était conscient des doutes qui entouraient son arrivée au PSG, mais il était déterminé à les dissiper en démontrant son engagement sur le terrain. « J’étais conscient de tout ça », a-t-il avoué. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid a surtout affiché sa volonté de « tout donner pour le club » et ses supporters, assurant être un « compétiteur » désireux de remporter des trophées pour l’équipe parisienne.

Lucas Hernandez va tout donner pour ramener des trophée

Lucas Hernandez a par ailleurs adressé un message aux supporters du PSG, assurant qu’il continuera à donner le meilleur de lui-même sur le terrain et à tout mettre en œuvre pour « ramener le plus de trophées à Paris ». Il a aussi souligné l’importance du soutien des fans pour le vestiaire du PSG et leur engagement à jouer pour eux.

Ainsi, Lucas Hernandez est déterminé à faire honneur aux couleurs du club entraîné par Luis Enrique, mettant un terme à toute polémique concernant ses origines marseillaises. Son implication sur le terrain et sa volonté de tout donner pour l’équipe parisienne devraient contribuer à renforcer son lien avec les supporters du PSG, le rival historique de l’OM.