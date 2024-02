Mercato ASSE : Un milieu fait un gros effort pour quitter Saint-Etienne

Un joueur parti de l’ASSE cet hiver a consenti un sacrifice pour trouver un point de chute, comme le révèle le président du club qu’il a rejoint, en janvier.

Mercato : Victor Lobry a baissé son salaire pour signer à Guingamp

L’ASSE a procédé à un dégraissage pendant le mercato d’hiver. Quelques joueurs ont quitté le club ligérien. Gaëtan Charbonnier (35 ans) a rejoint le SC Bastia, toujours en Ligue 2, tandis que Matthieu Dreyer (34 ans) a signé au RC Strasbourg en Ligue 1. Quant à Victor Lobry (28 ans), il s’est engagé avec l’EA Guingamp en Ligue 2.

Comme Charbonnier, le dernier a été libéré de ses six derniers mois de contrat, avant de rejoindre le club breton. Arrivé à Saint-Etienne en juillet 2022, en provenance de Pau FC, le milieu offensif a finalement passé une saison et demie sous le maillot des Verts.

Un mois après le départ de Victor Lobry du Forez, le président de l’En Avant fait des révélations sur sa signature. D’après lui, le joueur a accepté de baisser son revenu mensuel, pour rejoindre l’EAG. « Il a fait des efforts sur son salaire », a confié Frédéric Legrand à Ouest France.

Victor Lobry vers la prolongation de son contrat en Bretagn

Revenu sur les coulisses du recrutement de l’ancien joueur de l’ASSE, le dirigeant a révélé que Guingamp s’intéressait à ce dernier « depuis un an et demi ». Les recruteurs du club armoricain « ont toujours gardé un œil sur Victor Lobry », selon les confidences du dirigeant.

Engagé pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison, le natif de Soissons (Aisne) pourrait prolonger son aventure en Bretagne, à en croire l’annonce forte du président de l’EA Guingamp : « On a un bout de chemin à faire ensemble, on se reparlera bientôt ».