Comme annoncé ces dernières heures, Victor Lobry est désormais un joueur de l'En Avant Guingamp, après la résiliation de son contrat à l'ASSE.

Mercato ASSE : Victor Lobry se relance à Guingamp

Quelques heures après l'officialisation de son départ de l'AS Saint-Etienne, Victor Lobry est déjà Guingampais. Le club a annoncé sa signature samedi, dans la foulée de la rupture de son contrat chez les Verts. Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison après avoir passé sa visite médicale avec succès. Milieu de terrain de 28 ans, Victor Lobry portera le numéro 22 à Guingamp. Il espère relancer sa carrière à Guingamp, qui est actuellement sixième du championnat et qui joue les places de barragiste pour la montée en Ligue 1. Le natif de Soissons est réputé pour sa vitesse, sa puissance et son sens du but. Lobry est un joueur polyvalent, capable de jouer sur les deux ailes ou en pointe. Il est donc la première recrue hivernale de Guingamp, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Il pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès mardi 23 janvier, lors du déplacement à Nancy pour le compte de la 21e journée de Ligue 2.

Un passage sans succès à l'ASSE pour Victor Lobry

Victor Lobry est arrivé à Saint-Etienne lors de la saison 2022-2023, après deux saisons réussies au Pau FC. Avec les Palois, il avait réussi à marquer 7 buts et délivré 10 passes décisives en 76 matchs. Cependant, il n'a pas réussi à s'imposer chez les Stéphanois, où Lobry n'a joué que 400 minutes cette saison en Ligue 2, sans marquer ni délivrer de passe décisive. Le joueur formé au Stade de Reims n'entre pas dans les plans d'Olivier Dall'oglio et est finalement libéré des six derniers mois de son contrat pour une nouvelle aventure. Celui qui avait débuté sa carrière en National 2, du côté de Limoges en 2017, a été repéré par Tours avant de rejoindre Avranches ensuite pour atterrir à à Pau, en Ligue 2.