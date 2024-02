Mercato PSG : Paris boucle sa première signature pour l’après-Mbappé

Désormais concentrée sur la préparation de l’avenir sans Kylian Mbappé, la direction du PSG aurait d’ores et déjà bouclé une première signature importante.

Mercato PSG : Le club prépare déjà l’avenir sans Mbappé

Après sept années passées sous les couleurs rouge et bleu, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain. Jeudi après-midi, RMC Sport a révélé que deux jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Madrid, l’attaquant de 25 ans a rencontré son président Nasser Al-Khelaïfi pour lui annoncer son départ en fin de saison.

Libre le 30 juin prochain, Mbappé ne compte pas parapher une nouvelle prolongation en faveur du PSG et le Real Madrid se présente comme le grand favori pour l’accueillir à compter du 1er juillet 2024. De son côté, le club de la capitale française se tourne déjà vers l’avenir sans son actuel meilleur joueur. Et aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos tiendraient déjà leur nouvelle tête de gondole.

Mbappé s’en va, Zaïre-Emery nouveau roi de Pari

Surpris, mais pas déçu de la décision de Kylian Mbappé, qu’il avait déjà anticipé, Nasser Al-Khelaïfi se tiendrait prêt à sortir le chéquier pour offrir au Paris Saint-Germain une équipe compétitive la saison prochaine. D’ailleurs, le journaliste italien Fabrizio Romano a dévoilé ces dernières heures les contours de la première étape de la nouvelle ère au PSG.

En effet, le spécialiste mercato confirme un « accord verbal 100% bouclé » pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery. « Il ne reste plus qu’à tout réviser et ce sera signé. Aucun doute : il va prolonger », assure Romano.

Une information confirmée par le Paris SG dans des propos rapportés par le journal L’Equipe : « nous voulons continuer à placer l’institution au-dessus de tout. Il y a déjà des plans pour faire signer de nouveaux joueurs. Nous allons prolonger Warren Zaïre-Emery (sous contrat jusqu’en 2025 et qui va être mis en avant par le club) et nous avons les moyens d’avoir une équipe qui sera très compétitive. »