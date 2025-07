Mercato ASSE : Un détail bloque le transfert d’Ekwah

Annoncé depuis plusieurs semaines, le transfert définitif de Pierre Ekwah à l’ASSE n’est toujours pas officialisé par le club. Un dernier détail serait la cause de ce contre-temps.

Mercato : Horneland veut garder Ekwah, KSV lève l’option d’achat

Prêté à l’ASSE la saison dernière, Pierre Ekwah va revenir dans el Forez à l’issue de son contrat qui a expiré le 30 juin 2025. Selon les informations de L’Equipe, confirmées par plusieurs sources, le club stéphanois a transféré définitivement le milieu de terrain, en levant l’option d’achat assortie à son prêt. Kilmer Sports Ventures (KSV) aurait sorti 6 M€ pour boucler le transfert, selon le quotidien sportif.

Interrogé sur le dossier du Franco-Ghanéen, Eirik Horneland a confirmé son souhait « de conserver » ce dernier dans son équipe pour la nouvelle saison en Ligue 2. Mais il assure qu’il n’en sait pas plus sur les démarches de la Direction de l’AS Saint-Etienne. « Je n’ai pas de nouvelles par rapport aux dossiers Léo Pétrot et Pierre Ekwah. […]. On devrait en savoir plus dans les prochains jours », a-t-il répondu la semaine dernière.

ASSE : Un détail administratif retarde l’officialisation de Pierre Ekwah

Quant à Evect, il confirme la levée de l’option d’achat du natif de Massy. Néanmoins, le média spécialisé croit savoir qu’un « détail administratif retarde » l’annonce officielle de son transfert définitif à l’ASSE. Une autre bataille se joue entre-temps entre le clan de Pierre Ekwah et les dirigeants de KSV.

Le groupe canadien tient à mettre le joueur de 23 ans à la disposition d’Eirik Horneland, tandis que ses représentants visent un projet plus ambitieux que la Ligue 2. Le milieu défensif sera-t-il transféré dans un club plus offrant ou jouera-t-il en Ligue 2 avec les Verts ? A suivre…

