ASSE : La visite d’Aubameyang enflamme Saint-Etienne

La vidéo du retour de Pierre-Emerick Aubameyang à Saint-Etienne a laissé penser à une signature de la Star à l’ASSE. Les supporters se sont laissés entraîner dans cette folle rumeur, alors qu’il n’en est rien.

ASSE : Les supporters rêvent toujours du retour d’Aubameyang

La star Pierre-Emerick Aubameyang a rendu une visite à l’ASSE, son ancien club. Cela a suffi pour enflammer les réseaux sociaux, en plein mercato. Loïc Perrin a vite fait de mettre fin aux spéculations. Dans un message posté sur le compte X officiel du club stéphanois, le directeur sportif a indiqué qu’il s’agit juste d’une simple visite de l’attaquant Gabonais, dont le neveu est l’essai à l’Etrat.

« Ceci n’est pas une information mercato ! ‘’Auba’ est simplement venu nous rendre visite ce lundi, pour notre plus grand bonheur ! », a écrit le dirigeant de l’AS Saint-Etienne. Pierre-Emerick Aubameyang a été reçu à l’Etrat par son ancien capitaine, Perrin, mais aussi son ex-coéquipier Romain Hamouma, désormais membre de l’encadrement technique de l’équipe réserve. 😅 Ceci n’est pas une information mercato ! @Auba est simplement venu nous rendre visite ce matin, pour notre plus grand bonheur ! 💚 pic.twitter.com/pFi0eissD5— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 7, 2025

Pour rappel, le joueur de 36 ans a défendu les couleurs de l’ASSE entre 2011 et 2013. Il avait été auteur de 41 buts et 21 passes décisives avec les Verts, en 97 matchs disputés. Parti du Forez il y 12 ans, l’international Gabonais (77 sélections) a joué au Borussia Dortmund, à Arsenal, au FC Barcelone, à Chelsea et à l’Olympique de Marseille. Depuis jullet 2024, il évolue en Arabie Saoudite avec Al-Qadsiah FC.

