Mercato FC Nantes : Une 4e recrue arrive au FCN !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita boucle un nouveau dossier mercato en Allemagne. Une nouvelle recrue est attendue au FCN.

Le FC Nantes va accueillir sa quatrième recrue dans les tout prochains jours. Les dirigeants nantais ont déjà bouclé l’arrivée du gardien de but Alexis Mirbach en provenance du FC Metz et d’Uroš Radaković venu de Sivasspor. Johann Lepenant a été recruté définitivement pour un montant de 2,5 millions d’euros, ce qui rend très mouvementé le mercato du FCN. Une quatrième pépite est attendue.

Nicolas Cozza va de nouveau être prêté par Wolfsburg. C’est une tête bien connue au FCN puisqu’il a évolué au FC Nantes pendant ces deux dernières saisons. Le roc français a encore donné satisfaction cette saison. Cette saison, il a disputé 29 matches avec les Canaris et a inscrit un but.

Mercato FCN : Nicolas Cozza veut rester au FCN

Le défenseur français a martelé à plusieurs reprises qu’il veut bien rester à Nantes la saison prochaine. « J’ai toujours aimé être ici, que ce soit le staff, toutes les personnes au club. Et puis j’ai trouvé ici des fans dévoués. Quand je vois le monde et l’ambiance à chaque match, ça me fait chaud au cœur. Donc rester plus longtemps ici, pourquoi pas », avait déclaré Nicolas Cozza en conférence de presse en février 2025.

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a convaincu les dirigeants de Wolfsburg de lui prêter Nicolas Cozza encore cette saison. Selon les informations de L’Équipe, le FCN et les Allemands ont trouvé un accord définitif pour un nouveau prêt d’une saison, mais cette fois-ci, c’est sans option d’achat.

