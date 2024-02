Mercato : L’Inter éjecte Alexis Sanchez, une aubaine pour l’OM ?

En grande difficulté à l’Inter Milan cette saison, Alexis Sanchez devait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Un retour à l’Olympique de Marseille semble se dessiner déjà.

Mercato OM : L’Inter Milan ne compte plus sur Alexis Sanchez

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a tenté de prolonger le contrat d’Alexis Sanchez, sans succès. Malgré des négociations intenses, l’attaquant chilien avait finalement décidé de rejoindre l’Inter Milan dans l’espoir de relever un dernier défi en Serie A, un championnat qu’il connait très bien. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu pour l’ancien buteur du FC Barcelone.

Relégué dans la hiérarchie des attaquants de l’Inter Milan derrière Lautaro Martinez et Marcus Thuram, Alexis Sanchez peine à obtenir du temps de jeu et n’a été titularisé qu’une seule fois en Serie A cette saison. Même s’il a eu plus d’opportunités en Ligue des Champions avec 6 rencontres disputée cette saison, l’attaquant de 35 ans semble destiné à quitter gratuitement les Nerazzurri au terme de l’exercice en cours.

Alexis Sanchez reste très convoité sur le marché des transfert

Calcio Mercato rapporté en effet que le club italien prévoit de se séparer d’Alexis Sanchez cet été, le laissant libre de choisir sa prochaine destination. L’Olympique de Marseille pourrait éventuellement être intéressé par son retour, étant donné sa recherche d’un attaquant expérimenté. Cependant, l’OM n’est pas la seule option pour l’ancien buteur d’Arsenal et Manchester United.

Des rumeurs le lient également à des clubs en Arabie Saoudite, même si l’international chilien a déjà rejeté cette possibilité l’été dernier. En tout cas pour les supporters de l’OM, le départ d’Alexis Sanchez a été une source de regrets, car le joueur expérimenté avait été performant sous les couleurs marseillaises la saison précédente malgré son âge avancé. La question de son prochain club restera en suspens jusqu’à la fin de la saison et l’ouverture du mercato estival.