Pendant que l’OL fait tout son possible pour recruter Nemanja Matic, l’entourage du joueur lui chercherait un point de chute en Italie. Il aurait été proposé à deux clubs du championnat transalpin.

Mercato Stade Rennais : Matic proposé à la Juventus et à l’AC Milan

Le Stade Rennais n’a toujours pas trouvé d’accord avec Nemanja Matic, qui veut quitter Rennes. Son contrat va pourtant jusqu’en juin 2025. De ce fait, le club breton et le joueur de 35 ans sont obligés de trouver une porte de sortie. Alors que les Rennais ont repoussé une première offre de l’OL, le clan du milieu de terrain tenterait de le placer en Serie A. D’après les informations de Tuttosport, ses services ont été proposés à la Juventus, ainsi qu’à l’AC Milan par ses représentants.

Pour rappel, l’international serbe (48 sélections, 2 buts) a joué à l’AS Rome lors de la saison unique (2022-2023). C’est justement du club de la capitale transalpine qu’il a rejoint le SRFC l’été dernier, à la suite d’un transfert conclu à 2,5 millions d’euros.

John Textor (OL) prendra-t-il le dessus pour Nemanja Matic

En plus de l’Olympique Lyonnais, avec qui Nemanja Matic aurait déjà un accord contractuel, Fulham FC souhaite rapatrier l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United en Angleterre. Et la piste serait chaude, du fait que la famille du N°21 du Stade Rennais, notamment sa femme, serait plutôt favorable à un retour à Londres où le couple a une maison.

Mais John Textor n'a pas dit son dernier mot. Il pourrait revenir à la charge pour le milieu défensif, dont la grande expérience du haut niveau serait un plus pour l'équipe de l'OL. Le milliardaire américain prendra-t-il le dessus dans cette forte concurrence ? Rendez-vous d'ici le 31 janvier.