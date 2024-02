Mercato PSG : Mbappé s’en va, Paris annonce un renfort de taille

Au lendemain de l’annonce de Kylian Mbappé évoquant son départ libre en fin de saison, le PSG a annoncé un renfort de taille dans ses rangs dans les jours à venir.

Mercato PSG : Tout le Paris SG sait désormais que Mbappé s’en va

D’après RMC Sport, Kylian Mbappé a profité de l’entraînement de ce vendredi au Campus PSG pour annoncer à ses coéquipiers qu’il ne sera plus parmi eux la saison prochaine. Après son président Nasser Al-Khelaïfi, deux jours avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, l’attaquant du Paris Saint-Germain a tenu à annoncer au groupe de Luis Enrique son départ libre en fin de saison.

Le média sportif assure que les joueurs parisiens ont plutôt bien pris la nouvelle, même s’ils auraient souhaité poursuivre l’aventure avec l’enfant de Bondy. Le journaliste Fabrice Hawkins précise même que dans l’ensemble, les protégés de Luis Enrique n’étaient pas particulièrement surpris puisque la tendance des dernières semaines allait bien dans ce sens.

D’ailleurs, la prise de parole de Mbappé devant ses coéquipiers n’aurait pas duré « bien longtemps. » Surtout que Luis Enrique était, lui, porteur d’une bonne nouvelle pour la suite de la saison.

Nuno Mendes sort de l’infirmerie du Paris S

À la veille de son déplacement à Nantes dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical d’avant-match. Et pour la première fois depuis neuf mois, le nom de Nuno Mendes ne figurait pas dans la note du club de la capitale.

Éloigné des terrains depuis sa blessure du 30 avril dernier et son opération à l’ischio-jambiers en septembre passé, le latéral gauche de 21 ans semble se rapprocher d’un retour à la compétition. Interrogé en conférence de presse cet après-midi, l’entraîneur a évoqué la situation de son jeune défenseur et confirmé la bonne nouvelle.

« Très bonne nouvelle. Il n’est pas encore disponible, il a besoin de s’entraîner avec l’équipe. Mais il est presque à 100%. Il a encore un peu de travail. J’espère qu’il pourra prendre du plaisir après sa longue blessure. On l’attendait et ce moment se rapproche », a lâché Luis Enrique. Une grande nouvelle pour les Rouge et Bleu, qui pourront bénéficier du renfort considérable de l’international portugais pour la seconde partie de saison.