Angers-ASSE : Deux changements en vue dans la compo de Saint-Étienne

À la suite du forfait de dernières minutes d’Ibrahima Wadji, l’AS Saint-Étienne a publié la liste des joueurs retenus pour le match contre le SCO Angers. Deux changements devraient être opérés dans la compo.

ASSE : Wadji, Bentayg et Rivera absents du groupe

Absent lors du dernier match de l’AS Saint-Étienne contre Troyes, Ibrahima Wadji n’a pas pu faire son retour dans l’équipe stéphanoise. Il ne jouera donc pas contre Angers SCO, samedi (15h). L’attaquant sénégalais a été déclaré forfait à cause d’une douleur musculaire à la cuisse. Il devrait être absent plusieurs semaines.

Revenu de blessure, Mahmoud Bentayg ne figure pas parmi les joueurs convoqués par Olivier Dall’Oglio. Il est victime du choix du coach de l’ASSE. Tout comme Maxence Rivera, qui n’a joué que deux bouts de matchs (soit 22 minutes) sur les sept derniers du club stéphanois en Ligue 2.

Batubinsika et Tardieu à la place de Nadé et Chambost

Hormis ces trois joueurs, le reste de l’équipe a fait le déplacement en Maine-et-Loire. Dylan Batubinsika, le dernier joueur revenu de la CAN, est bien présent. Et il postule dans le onze de départ. Il devrait reprendre sa place en défense centrale aux côtés du capitaine Anthony Briançon, Ivan Maçon et Dennis Appiah. Mickaël Nadé et Léo Pétrot devraient être sur le banc au coup d’envoi du match.

Dans l’entrejeu, il est fort probable que Florian Tardieu retrouve sa place de titulaire, après avoir purgé sa suspension d’un match. Il devrait être accompagné d’Aïmen Moueffek et Monconduit. En attaque, le trio composé d’Ibrahim Sissoko (en pointe), de la recrue Nathanaël Mbuku et de Mathieu Cafaro (sur les ailes) devrait être reconduit. Il avait fait exploser la défense de l’ESTAC (5-0). Sissoko et Mbuku avaient été buteurs, tandis que Cafaro avait délivré une passe décisive.

La compo probable de Saint-Etienne à Angers :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, A. Briançon, Y. Maçon

Milieux de terrain : F. Tardieu, A. Moueffek, T Monconduit

Attaquants : M. Cafaro, I. Sissoko et N. Mbuku

Remplaçants : E. Green, M. Nadé, L. Pétrot, B. Bouchouari, L. Fomba, D. Chambost, I. Cardona