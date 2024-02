ASSE : Dall’Oglio indique ce qu’il attend d’Ibrahim Sissoko

L’ASSE a renoué brillamment avec la victoire, lors du retour d’Ibrahim Sissoko. Olivier Dall’Oglio encense le buteur et indique ce qu’il ce qu’il attend de lui.

ASSE : Dall’Oglio justifie la titularisation d’Ibrahim Sissoko

Rentré de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après un mois d’absence, Ibrahima Sissoko a apporté la gagne à l’ASSE. Le club ligérien a laminé l’ES Troyes (5-0), lundi, en clôture de la 24e journée de Ligue 2. Le meilleur buteur des Verts a inscrit un but, mais il a surtout pesé sur la défense troyenne, libérant ainsi des espaces pour ses coéquipiers. Il a passé 65 minutes sur le terrain avant de céder sa place à la recrue Irvin Cardona. Après les défaites contre Amiens (0-1) et Dunkerque (1-0), Saint-Etienne renoue avec la victoire et se relance dans la course pour une place dans le top 5.

Olivier Dall’Oglio se réjouit de ce succès et loue la performance d’Ibrahima Sissoko, buteur dès son premier match en 2024. « Je n’ai pas hésité à titulariser Ibra », a-t-il lâché d’entrée sur beIN Sports, avant de justifier son choix : « Il est revenu dans un bon état mental et physique. On a retrouvé un joueur très disponible, très frais et assez performant sur les entraînements ».

Ibrahim Sissoko, le nouveau facteur X de Saint-Etienne

Désormais 7e au classement, à un point du top 5, l’ASSE doit maintenant faire une série positive, afin d’intégrer le peloton de tête, dans la course pour la montée en Ligue 1. L’entraîneur des Stéphanois compte sur Ibrahima Sissoko pour claquer davantage de buts et donner ainsi des victoires à son équipe. « J’attends qu’il mette des buts ou qu’il provoque des actions pour finir. C’est un chasseur de but […] », a-t-il indiqué, en conférence de presse.



Pour rappel, le bilan de l’international malien est de 9 buts et une passe décisive en 20 matchs de Ligue 2 joués cette saison. De retour de la CAN disputée en Côte d’Ivoire, il se présente clairement comme le facteur X de Saint-Étienne dans cette phase retour du championnat. « Il nous a amené une sorte de leadership. C’est à la fois un point de fixation, un joueur dangereux sur son jeu de tête, et qui peut aussi prendre la profondeur. Donc automatiquement, ça nous aide et nous soulage », a confirmé Olivier Dall’Oglio.