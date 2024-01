Après le match nul contre Laval, l’ASSE tentera de relever la tête ce mardi contre Pau FC. Olivier Dall’Oglio a adressé un message fort à son équipe.

ASSE : Olivier Dall’Oglio invite ses joueurs à monter d’un niveau sur le plan technique

Ténu en échec par Laval (0-0) lors de la reprise de la Ligue 2 BKT, l'AS Saint-Étienne n'a plus le droit à l'erreur. Les Verts, occupant actuellement la 11e place du championnat, devront impérativement renouer avec la victoire s’ils souhaitent remonter au classement. Et cela passe par un résultat positif ce mardi soir sur la pelouse de Pau FC. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio devront l’emporter s'ils ne veulent pas se trouver distancés dans la course au podium. Mais cette rencontre s’annonce très compliquée face à un adversaire redoutable.

Pau FC est en effet la cinquième meilleure équipe à domicile, avec seulement une défaite en dix matchs joués. Il sera donc très difficile pour l’ASSE de s’imposer ce soir au Nouste Camp. Conscient de cette difficulté, Olivier Dall’Oglio a indiqué à ses joueurs qu’il était nécessaire d’élever leur niveau de jeu. « Sur le plan technique, ce n'est présentement pas assez, il faut monter d'un niveau », a-t-il lancé en conférence de presse. Cette déclaration fait référence à la qualité de contrôle de balle, des passes, de la créativité offensive et d'autres aspects techniques du jeu. Le coach de l'ASSE est persuadé que la confiance des joueurs peut jouer un rôle crucial dans leur capacité à exécuter des actions techniques avec précision et efficacité.

Olivier Dall’Oglio espère compter de nouveaux renforts contre Pau FC

Avant ce déplacement périlleux à Pau, Olivier Dall’Oglio a annoncé de bonnes nouvelles. Il a confirmé le retour d’Ibrahima Wadji pour ce match. L’avant-centre sénégalais sera un renfort de taille pour l’équipe stéphanoise qui devait contenter depuis quelques semaines d’Irvin Cardona en pointe. L’entraîneur de l’ASSE espère aussi s’appuyer sur sa nouvelle recrue Nathanaël Mbuku si les procédures administratives sont réglées. « Si administrativement c’est bon, il sera avec nous à Pau », a confié Olivier Dall’Oglio, qui devra tout de même composer son équipe sans Mahmoud Bentayg. Le latéral gauche marocain est toujours en phase de récupération et devrait reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine.