Mercato PSG : L’Inter Milan répond à Paris pour Lautaro Martinez

Pour remplacer Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ pour cet été, le PSG viserait le buteur de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. La réponse du club italien n’a pas tardé.

Mercato PSG : Lautaro Martinez pour faire oublier Kylian Mbappé ?

Désormais informé du départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le Paris Saint-Germain travaille déjà sur le prochain mercato estival afin de renforcer considérablement l’effectif de Luis Enrique. Si des noms comme Mohamed Salah, Victor Osimhen, Rafael Leao et Marcus Rashford sont évoqués pour remplacer l’enfant de Bondy, les dirigeants parisiens surveilleraient aussi la situation de Lautaro Martinez.

Avec 23 buts et 5 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, le buteur de l’Inter Milan a de solides arguments pour remplacer Mbappé au coeur de l’attaque parisienne. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi aimeraient donc le voir dans le collectif rouge et bleu lors du prochain mercato estival.

Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, « si le PSG se présentait avec une centaine de millions garantis, la négociation pourrait avancer rapidement », même si les Nerazzurri évalue l’international argentin à 150 millions d’euros. Alors que les rumeurs autour de Lautaro Martinez enflent déjà, le club italien a tenu à envoyer un message très clair au Paris SG.

L’Inter Milan ferme la porte à double tours pour Lautaro Martine

Le quotidien transalpin explique que le Paris Saint-Germain reste attentif à l’évolution des négociations entre l’Inter Milan et Lautaro Martinez en vue d’une prolongation de contrat. Actuellement lié jusqu’en juin 2026, le compatriote de Lionel Messi réclame un salaire de 10 millions d’euros par saison, mais l’Internazionale ne peut lui offrir que 8 millions d’euros.

Pour autant, l’ancien club d’Achraf Hakimi et Milan Skriniar ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement. Dans des propos accordés à Sky Sport Italia, Giuseppe Marotta a clairement annoncé aux dirigeants parisiens que son numéro 10 n’est pas à vendre.

« Un départ de Lautaro Martinez cet été ? Il n’y a aucun signe en ce sens. On ne se laisse pas influencer par les gros titres des journaux. Et puis, je ne vois pas de différence entre le Paris Saint-Germain et nous », a lancé l’administrateur délégué des Nerazzurri avant d’ajouter :

« peut-être qu’ils ont des objectifs différents, mais nous avons un actionnariat fort, nous sommes compétitifs. Nous avons des objectifs importants et nous voulons nous concentrer sur cette voie. » Le PSG est donc prévenu.