Giuseppe Marotta, le dirigeant de l'Inter Milan, ne cache pas sa déception vis-à-vis de Milan Skriniar. Le slovaque du PSG a rusé avec les Nerrazzuri au moment de rejoindre le Paris Saint-Germain l'été dernier , ce que ne lui pardonne pas la direction du club italien.

Mercato PSG : Giuseppe Marotta règle ses comptes avec Milan Skriniar

Profitant d’une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter Milan, a dit tout le mal qu’il pense de Milan Skriniar, qui a refusé de prolonger son contrat après six années passées sous les couleurs du club italien. Le dirigeant de l’Internationale ne digère pas la décision du défenseur central de partir en tant qu’agent libre malgré toutes les options qui lui ont été proposées. Beppe Marotta n’a pas mâché ses mots et s’est dit très déçu de l’attitude de l’international slovaque de 28 ans. Skriniar ayant fait du tort à l’histoire et aux valeurs de l’Inter.

Pour Marotta, Milan Skriniar est « un joueur qui a fait semblant de vouloir prolonger alors qu’il pensait à autre chose (…) ». Le dirigeant interiste affirme ensuite « J’ai ressenti une énorme déception. Quand un joueur ne prolonge pas, il ne va pas contre ses dirigeants ou le président, mais contre l’histoire et la valeur du club. Il a fait un tort à l’Inter, pas aux personnes.»

Pour convaincre l'actuel défenseur central du PSG de rester au club de Serie A, plusieurs options lui auraient été présentées. "Il aurait pu prolonger, nous lui avons proposé plusieurs solutions, même celle de fixer une clause libératoire qui le protégeait lui et les exigences de l’Inter. Mais il a toujours dit non », a déclaré celui qui est directeur sportif de l'Inter Milan depuis 2018.

Milan Skriniar : « C’était une sale période pour moi »

De son côté, le principal concerné est revenu sur sa fin difficile à Milan suite à des douleurs handicapantes. Arrivé en juillet 2017 en provenance de la Sampdoria de Gênes contre un chèque de 34 millions d’euros, Milan Skriniar a connu une fin douloureuse avec l’Inter Milan en raison d’une blessure au dos. Afin de stopper ses douleurs, le natif de Ziar nad Hronom est passé par la case opération. Revenu à 100% de ses capacités, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain assure toutefois que cette période a été extrêmement difficile.

Milan Skriniar dit avoir eu « des problèmes avec un nerf sciatique » qui ont complètement réduit la mobilité de sa jambe gauche. « j’ai perdu cinq ou six mètres de muscles. C’était une sale période pour moi, pas facile, vraiment pas. Je pense que j’ai attendu trop longtemps avant de me faire opérer parce que j’ai tout essayé. J’ai essayé de jouer, j’ai essayé de faire des injections, j’ai tout essayé, mais rien ne m’a aidé, finalement, j’ai dû me faire opérer. Je suis vraiment heureux d’être de retour. C’est du passé maintenant ? Oui, c’est du passé et je suis prêt à 100% pour aider l’équipe », a confié le partenaire de Marquinhos au micro de Prime Vidéo.