Mercato OL : Chelsea et Newcastle ne lâchent pas prise pour une pépite de Lyon

Chelsea et Newcastle seraient toujours intéressés par les services d’une pépite de Lyon. Les deux clubs de Premier League ne lâcheraient pas prise pour le joueur très convoité depuis le dernier mercato d’été.

Mercato : Rayan Cherki toujours sur le calepin de Chelsea et Newcastle

Très courtisé pendant le mercato d’été, Rayan Cherki (20 ans) est toujours la priorité de plusieurs clubs en Europe. Lyon avait repoussé plusieurs offres, pour le meneur de jeu, pendant le mercato d’été. Mais ce dernier est toujours sur les tablettes de Chelsea et Newcastle en Angleterre, d’après les informations du média Caughtoffside, les Blues et les Magpies souhaitent transférer le joueur talentueux et prometteur. Ils seraient à l’affût pour passer à l’offensive pour l’international Espoir Français de l’OL, dès l’ouverture officielle du mercato estival, en juin 2024.

Pour rappel, le Real Madrid, Manchester United, la Juventus et évidemment Chelsea et Newcastle étaient sur les rangs à l’été, mais John Textor avait fermé la porte de sortie à Rayan Cherki. Le président des Gones avait justifié sa décision par le fait que le club ne souhaitait pas perdre une troisième pépite, en plus de Castello Lukeba (RB Leipzig) et Bradley Barcola (au PSG).

OL : John Textor contraint de transférer Rayan Cherki à l’été

Le contrat du N°18 de Lyon prend fin en juin 2025. Et aucune prolongation n’est dans les tuyaux au club pour l’instant. Arrivé au centre de formation de l’Olympique Lyonnais à l’âge de 7 ans, Rayan Cherki ne cache plus son envie d’ailleurs. John Textor ne pourra donc pas le retenir l’été prochain, pour éviter de le voir signer librement avec le club de son choix dès janvier 2025. La valeur marchande du natif de Lyon est estimée à 25 millions d’euros.