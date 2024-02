Mercato OL : John Textor veut dégoûter Longoria pour une pépite

John Textor prépare un nouveau deal dingue pour son Olympique Lyonnais dans les prochains mois. Une opération qui vise une pépite argentine et qui pourrait bien dégoûter Pablo Longoria.

Mercato OL : John Textor négocie le transfert de Thiago Almada



Selon les informations partagées par le journaliste Cristian Moraes, les discussions entre John Textor et Thiago Almada ont reflété une stratégie similaire utilisée lors du transfert de Luiz Henrique, ancien joueur du Bétis. Propriétaire de Botafogo, club faisant partie du groupe Eagle Football Holdings, l’homme d’affaires américain compte se servir du club brésilien comme tremplin pour un futur transfert à Lyon en France. Cependant, le désir du jeune Argentin de poursuivre sa carrière directement dans un club européen semble mettre en mal les plans du dirigeant lyonnais.

Cible de longue date de l’Olympique de Marseille et de Pablo Longoria, Thiago Almada intéressait le club phocéen depuis l’hiver 2021. Il aurait pu rejoindre l’OM lors du passage de Jorge Sampaoli, son compatriote argentin, sur le banc phocéen. Mais rien n’a été fait et trois ans après, c’est l’OL qui s’attaque à la piste de l’ancien joueur de Velez Sarsfield. Âgé de 22 ans, le jeune milieu offensif enflamme les grands d’Europe grâce à ses belles performances.

John Textor fixé sur le prix de Thiago Almad

Considéré comme le nouveau Messi argentin, le jeune Thiago Almada affole les compteurs et se distingue comme un jeune talent très prometteur. En deux saisons, il a disputé 66 rencontres pour 20 buts et 23 passes décisives. Lors de l’exercice actuel, Almada a inscrit 11 buts et délivré 16 passes décisives en 31 matches de Major League Soccer, sous la tunique d’Atlanta United. Sacré meilleur jeune du championnat lors de la saison écoulée, il ne devrait pas rester longtemps aux Etats-Unis. John Textor sait même déjà à quoi s’attendre pour le signer.

Atlanta United exige, en effet, une somme substantielle pour le transfert d’Almada, environ 25 millions de dollars. Ce qui souligne la valeur et le potentiel du joueur. Il n’est pas rare que les clubs de football exigent des cachets élevés pour leurs stars, surtout lorsqu’il s’agit de jeunes talents promis à un avenir prometteur. En ce sens, la volonté de Botafogo de négocier avec Atlanta United et d’investir dans la signature d’Almada démontre un effort de recherche de l’excellence et de la compétitivité.