Franck Haise va tenter de créer une nouvelle fois la surprise avec le RC Lens face au FC Fribourg. Pour aborder ce duel, l’entraîneur lensois aura des choix forts à faire.

Fribourg – RC Lens : Franck Haise cherche le remplaçant de Kevin Danso

Les Sang et Or ne s’avouent pas vaincus avant le match retour des barrages de la Ligue Europa contre le FC Fribourg, ce jeudi 22 février 2024. Le RC Lens veut en effet surprendre son adversaire devant son public pour valider son ticket. Une mission que les hommes de Franck Haise devront aborder en étant diminués. En plus de Deiver Machado déjà forfait pour raison de blessure, Kevin Danso est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Le forfait du défenseur central autrichien est une grosse perte pour les Lensois. Pour le remplacer dans son 11 entrant, Franck Haise entretient pour le moment le flou et le suspense sur lui. Cependant, il ne manque pas d’option pour pour composer sa défense aux côtés de Facundo Medina ou Jonathan Gradit.

Deux options ouvertes pour Franck Haise

Abdukodir Khusanov pourrait être une solution de rechange pour dépanner dans l’axe de la défense. Jeune espoir Ouzbek, le joueur de 19 ans a déjà démontré sa polyvalence et sa qualité, en jouant à gauche, à droite et dans l’axe de la défense. A lui s’ajoute Massadio Haïdara, le latéral gauche malien, qui peut également évoluer dans l’axe.

Il revient de blessure, après avoir été touché lors de la Coupe d’Afrique des Nations, mais a su bien reprendre le rythme même. Il pourrait apporter son expérience et son agressivité.