RC Lens : Massadio Haïdara, touché mais pas coulé

Massadio Haïdara aurait pu changer de club cet hiver, après l’accord trouvé avec le FC Nantes. Mais le défenseur malien est finalement resté au RC Lens, à la demande de Franck Haise.

RC Lens : Massadio Haïdara bloqué par Franck Haise

Tout était presque réuni pour le transfert de Massadio Haïdara au FC Nantes. Après avoir laissé partir Quentin Merlin à l’Olympique de Marseille cet hiver, le club canari voulait compenser son départ par la signature du défenseur malien. Moins utilisé chez les Sang et Or, Haïdara n’était pas contre l’idée de rejoindre les Nantais pour un contrat de deux ans et demi.

Alors qu’un accord entre 1,5 et 2 millions d’euros était trouvé entre la direction lensoise et son homologue nantaise, tout a finalement volé en éclats avec l’intervention de Franck Haise. L’entraîneur du Racing Club de Lens s’est clairement opposé au départ du joueur de 31 ans, ne souhaitant pas qu’il parte, alors qu’il a encore un contrat qui court jusqu’en 2025.

Massadio Haïdara résigné

Depuis cet épisode et la fin du mercato hivernal, l’international malien poursuit sa saison au RC Lens. Bien que déçu de ne pas avoir pu saisir l’opportunité de se donner une nouvelle chance et d’avoir plus de temps de jeu, Haïdara ne perd pas sa joie de jouer à Lens. Il vit d’ailleurs «très bien» son départ avorté à Nantes, comme l’a rapporté lensois.com.

Dans ses déclarations, Massadio Haïdara a fait savoir que ça n’a pas changé sa façon d’être ou la joie qu’il a d’être avec les Sang et Or. Pour le protégé de Franck Haise, il est clair que c’était une période où il aurait pu prendre un autre chemin. Cependant, il est désormais pleinement concentré sur le RC Lens.